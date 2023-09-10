Konya Seydişehir Belediye Başkanı'nın oğlu evlendi

Konya Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın oğlu Furkan Tutal ve Hatice Büşra Oktaş ile evlendi. Oğlunun nikahını kıyan Mehmet Tutal, "Bugün hem bir baba hem de bir belediye başkanı olarak oğlumuz Furkan ile ailemize katılan gelinimiz Hatice Büşra'nın nikahını kıydım. Hayatımın en özel anlarından birini yaşıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın oğlu Furkan Tutal, Hatice Büşra ile dün hayatını birleştirdi. Düğün törenine, siyaset, iş dünyası ve bürokrasinin önemli isimleri katıldı.

Millet Bahçesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğüne belediye başkanları ve siyasetçiler başta olmak üzere çeşitli kesimlerden çok sayıda davetli katıldı. Düğünde genç çiftin nikah şahitliğini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AKP Konya milletvekilleri Tahir Akyürek ve Ziya Altunyaldız ile eski Konya Milletvekili Harun Tüfekçi yaptı. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Mehmet Tutal kıydı.

Oğlunun nikahı kıyan Belediye Başkan Tutal, "Hayatımın en özel anlarından birini yaşıyorum. Bugün hem bir baba hem de bir belediye başkanı olarak oğlumuz Furkan ile ailemize katılan gelinimiz Hatice Büşra'nın nikahını kıydım. Aile olarak büyük mutluluk ve gurur içindeyiz. Kıymetli evlatlarımıza bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyor, sevincimize ortak olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.