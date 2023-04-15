Kolon kanseri hastası depremzedelerin yardımıyla İzmir'de yaşamını sürdürüyor

Kolon kanseri hastası Sinan Akkaya, deprem nedeniyle Malatya'dan İzmir'e yerleşti. Tedavisinin yarım kaldığını söyleyen Akkaya, hayırseverlerin desteğiyle Buca ilçesindeki bir evde yaşamını sürdürüyor. Tek isteğinin deprem nedeniyle yarım kalan tedavisine devam etmek olduğunu belirten Akkaya, bir kez daha ameliyat olabilmek için destek bekliyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depreme Malatya'da yakalanan kolon kanseri hastası Sinan Akkaya (50), evlerinin ağır hasar alması üzerine 5 kişilik ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Hayırseverlerin desteğiyle Buca ilçesindeki bir evde yaşamını sürdüren Akkaya, tedavisinin yarım kaldığını söyleyerek "Nüksetmiş olabileceği şüphesiyle birtakım tetkikler yapılıyordu. Deprem oldu, son MR sonucunu alamadım. Bir daha ameliyat olmam gerekiyor" diye konuştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir otelde çalışan evli, 1 çocuk babası Sinan Akkaya, 6 ay önce rahatsızlandı. Akkaya'ya Mersin'de gittiği bir hastanede kolon kanseri teşhisi konuldu. Bunun üzerine işi bırakmak zorunda kalan Akkaya, eşi tarafından da terk edildiğini söyledi. Tedavisini sürdürmek için Malatya'daki annesi ve kardeşlerinin yanına yerleşti. 6 Şubat'taki depremde Malatya'da kaldıkları ev ağır hasar aldı. Akkaya, bunun üzerine depremden 6 gün sonra annesinin de aralarında bulunduğu 4 yakınıyla İzmir'e geldi. Buca ilçesinde hayırseverlerin temin ettiği bir evde yeni hayatına başlayan Sinan Akkaya'nın tek isteğinin deprem nedeniyle yarım kalan tedavisine devam etmek olduğunu söyledi.

"Evimizden, vatanımızdan çıktık. Buraya geldik. Yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Evimi çok özlüyorum. İyi kötü geçiniyorduk. Bu deprem bizi perişan etti. Eşyamızı çıkarırız inşallah, öyle bekliyoruz" dedi.