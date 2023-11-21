Kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekildi

İstanbul'da "Kış Tedbirleri Toplantısı" yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, " İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor"

İSTANBUL - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekilmesi kararı alınırken, İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız" dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde "Kış Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için Kış Tedbirleri Toplantısını yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" dedi.

Karla mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili; AFAD, Afet Ulaşım Altyapı Grubu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı Afet Beslenme Grubu, Afet Sağlık Grubu, Afet Altyapı Grubu, Afet Enerji Grubu, Afet Barınma Grubu, Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu, Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu, Afet Psikososyal Destek Hizmetleri, Arama Kurtarma Grubu tarafından sunumlar gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise alınacak tedbirleri anlattı.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 kasım'a çekildi

Toplantıda; ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasındayken, bu yıl için İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım 2023 tarihine çekilmesi kararı alındı.

İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri Kapsamında: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce; Polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere bin 504 personel, Jandarma sorumluluk bölgesinde 147'si trafik olmak üzere toplam 498 Jandarma timi, toplam bin 836 personel görev alacak.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nce; 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti, 23 Otoyol Hizmet Tesisinde 5 bin 598 araca hizmet verilecek.

Afet Beslenme Grubu'nca; 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ve 87 noktada hizmet verilecek,

Afet Sağlık Grubu'nca; 513 adet 112 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracı ile hizmet verilecek.

Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca; 200 personel ve 50 araç ile Sokak Hayvanlarına Soğuk ve Karlı Günlerde 2 Ton Mamanın dağıtımı yapılacak.

Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu'nca; 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı toplam 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipman ile hizmet verilecek.

Arama Kurtarma Grubu'nca; 363 Personel, 54 Araç ve 6 Bot ile hizmet verilecek.