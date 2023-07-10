Tatil için gittikleri Kastamonu'nda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Rıdvan Keskin, eşi Naciye Keskin ve 1 yaşındaki çocukları Miranmir Keskin, Bodrum'da son yolculuklarına uğurlandı. Kazada cip hurdaya dönerken, sürücü Rıdvan Keskin ile eşi Naciye Keskin araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak 1 yaşındaki Miranmir kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü tutuklandı. Cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı ve cenazeler Bitez Mezarlığı'nda defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişi Bodrum'da defnedildi

MUĞLA - Tatil için gittikleri Kastamonu'nda geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Rıdvan Keskin ile eşi Naciye Keskin ve 1 yaşındaki çocukları Miranmir Keskin, Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, Kastamonu- Tosya karayolu Akkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Keskin idaresindeki, arkasında karavan bulunan 34 CGD 855 plakalı cip ile M.T. yönetimindeki 37 PT 470 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan cip, yaklaşık 40 metre şarampole yuvarlandı. Kazada cip hurdaya dönerken, sürücü Rıdvan Keskin ile eşi Naciye Keskin araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Cipte bulunan ailenin çocukları Emre (13), Devran ve Miranmir ile kamyon sürücüsü M.T. de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülen 1 yaşındaki Miranmir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde yaşayan ve hafriyat işleri yapan Rıdvan Keskin, eşi Naciye Keskin ve 1 yaşındaki çocukları Miranmir Keskin'in cenazesi Bodrum'a getirildi. Van'ın Özalp İlçesi nüfusuna kayıtlı Keskin ailesi için bugün Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, yakınlarının yanı sıra yüzlerce seveni katıldı.

3 cenaze için de ayrı ayrı cenaze namazı kılınırken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazı sonrası Rıdvan Keskin, Naciye Keskin ve Miranmir Keskin'in cenazesi, Bitez Mezarlığı'na defnedildi.