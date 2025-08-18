Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor

Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor
Kaynanalar dizisindeki "Döndü" rolüyle hafızalara kazınan Defne Yalnız, kedileriyle birlikte yaşadığı 3+1 evinde samimi ve nostaljik bir dünya kurdu. Klasik eşyalarla döşenen evinin duvarlarını ise tiyatrodan aile hatıralarına uzanan fotoğraflar süslüyor.

Türk televizyon tarihinin ilk yerli dizisi Kaynanalar'da canlandırdığı "Döndü" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim Yalnız, yaşam alanıyla da dikkat çekiyor.

Sanat hayatı boyunca sahnelerde ve ekranlarda güçlü performansıyla tanınan Defne Yalnız, bugün kedileriyle birlikte 3 oda 1 salon evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı.

SAMİMİ BİR ATMOSFER

Yalnız'ın evi, klasik mobilyalar ve nostaljik detaylarla bezenmiş.

Her köşesinde sıcak, samimi ve ev sahibiyle bütünleşen bir ruh taşıyor. Ev dekorasyonunda tercih edilen klasik tarz, geçmişe duyulan özlemi ve köklü bir yaşam kültürünü yansıtıyor.

DUVARLARDA BİR ÖMÜRLÜK ANILAR

Sanatçının evinin en dikkat çeken unsuru ise duvarları süsleyen fotoğraflar.

Aile albümlerinden sahne arkası karelere, tiyatro oyunlarından özel anılara kadar uzanan geniş bir koleksiyon, evin atmosferini adeta bir anı galerisine dönüştürüyor.

Ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaran bu kareler, Yalnız'ın hem sanat hayatından hem de özel yaşamından izler taşıyor.

KEDİLERİYLE HUZURLU BİR HAYAT

Bugün hayatını kedileriyle paylaşan Yalnız, evinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürüyor. Hem geçmişi yad eden eşyalarıyla hem de bugünü anlamlandıran küçük dostlarıyla yaşam alanı, sanatçının ruhunu yansıtan özel bir dünya sunuyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
Yorumlar

Muhahayt Muhahaytoğlu:

Çok tatlı bir insan ve usta bir sanatçı.. Uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür temenni ediyorum kendisine.





