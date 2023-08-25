Kastamonu'da tenekeye sıkışan ayı kurtarıldı
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde şehir merkezine inen ve başını tenekeye sıkıştıran ayı, vatandaşlarca kurtarıldı. Ayı, bir ip yardımı ile tenekeyi çıkartıldıktan sonra ormana geri salındı.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde şehir merkezine inen ve başını tenekeye sıkıştıran ayı, vatandaşlarca kurtarıldı.
İlçe merkezine inen ayının başı, yemek bulmak için soktuğu tenekeye sıkıştı. Tenekeyi başından çıkaramayan ayı bir süre ilçe merkezinde o şekilde dolaştı.
Durumu gören vatandaşlar, ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Vatandaşlar, bir ip yardımı ile yakaladıkları ayının başındaki tenekeyi çıkardı.
Teneken kurtulan ve serbest bırakılan ayı, ormana girerek, bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA / Özkan Demir - Yaşam