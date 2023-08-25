Kastamonu'da tenekeye sıkışan ayı kurtarıldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde şehir merkezine inen ve başını tenekeye sıkıştıran ayı, vatandaşlarca kurtarıldı. Ayı, bir ip yardımı ile tenekeyi çıkartıldıktan sonra ormana geri salındı.