Karşıyaka Belediyesi Bebek Bakım Odalarını Yaygınlaştırıyor

Anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmalarıyla "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş" ünvanına sahip Karşıyaka Belediyesi, ilçedeki bebek bakım odalarının sayısını 8'e çıkardı.

Karşıyaka Belediyesi ilçedeki önemli eksikliklerden biri olan bebek bakım odalarını yaygınlaştırıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sayısı 8'e ulaştırılan odalar; Karşıyaka Belediyesi ana hizmet binası -1. kat, Çarşı Kültür Merkezi girişi, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı, Tay Park, Bahçelievler Mahallesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi, Şemikler Mahallesi Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Yalı Mahallesi Evrensel Çocuk Merkezi içerisinde yer alıyor.

HİJYENİK ORTAMLAR

Bebek bakım odalarında emzirme koltuğu, alt açma ünitesi, bilgilendirici afiş ve broşürler, boy ölçüm cetveli, dezenfektan, kağıt havlu, bebek bezi bulunuyor. Odaların temizlikleri düzenli şekilde yapılarak anne ve bebeklerin güvenli ve hijyenik bir ortamda ihtiyaçlarını gidermesi sağlanıyor. Ayrıca 0531 3717235 numaralı Emzirme Destek Hattı aracılığıyla, uzman görevliler tarafından yeni bebek sahibi olan annelere rehberlik ediliyor, sorularına yanıt veriliyor.

BİNLERCE AİLEYE DESTEK

Öte yandan, İstanbul'dan sonra İzmir'de ilk kez Karşıyaka Belediyesi tarafından 4 yıl önce başlatılan Karşıyaka95 Projesi de emzirmeden iletişime ve çocukların sağlıklı gelişim evrelerine kadar pek çok konuda ailelerin bilinçlenmesini sağlıyor. Proje, 0-12 aylık bebek sahibi anne babalar için "Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği"; 13-36 ay arası çocuklar ile ebeveynleri için de "Merkez Temelli Aile Rehberliği" başlıkları altında uygulanıyor. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 15 bin ev ziyareti yapıldı; 5 bine yakın çocuk ve aileleriyle merkez temelli buluşmalar gerçekleştirildi. 2 bine yakın aileye hoş geldin bebek paketi dağıtıldı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde eğitim alan uzman personel tarafından uygulanan proje çerçevesinde, çok sayıda aile ile aktif uygulamalar devam ediyor. Projenin detaylarına ilişkin 0232 3625777 numaralı telefondan Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne ulaşılabiliyor.

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN

Sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Yeni doğanlar, besin ihtiyacını, hastalık ve ölüm risklerinden korunacakları antikorları anne sütünden aldıkları gibi anne-bebek arasındaki ilk temas da emzirme anında kuruluyor. Böylece güvenli bağlanmanın ilk adımları atılıyor. Bebeklerin sağlıklı gelişimi için yadsınamaz bir öneme sahip olan anne sütü; dolaylı olarak insanlığın sağlıklı yarınları için de vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Daha sağlıklı, daha zeki, hastalıklara dirençli çocuklar için en az ilk 6 ay tek besin olarak anne sütünü teşvik ederken, ailelere de gereken destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Karşıyaka'mızda daha önce hiç olmayan noktalarda açtığımız emzirme odalarımız da bu çabalarımızın bir parçasıdır. Sağlıklı nesiller yetiştirme hedefiyle, anne ve bebek sağlığını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.