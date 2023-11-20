Kardüz Yaylası'nda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası'nda aniden bastıran kar yağışı sonucu mahsur kalan 17 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Düzce İl Özel İdaresi, UMKE ve AFAD ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Mahsur kalanların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Kardüz Yaylası'nda mahsur kalan 17 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

DÜZCE - Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası'nda olan 17 kişi kar yağışının aniden bastırması sonucu mahsur kaldı. Ekipler mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu.

Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası'nda aniden bastıran kar yağışı sonrası 17 kişi yaylada mahsur kaldı. Telefonla 112 Acil Çağrı merkezini arayıp yardım isteyen vatandaşlar için Düzce İl Özel İdaresi, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), AFAD ekipleri harekete geçti. Greyder yaylaya çıkan yolu kardan temizleyerek uzun uğraşlar sonucu mahsur kalanların yanına ulaşıldı. UMKE ekiplerinin yaptığı kontrolde mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Yaylada bulunanlar yolun açılmasıyla birlikte kendi araçlarıyla kent merkezine indiler.