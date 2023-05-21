Karatay Belediyesi, Olimpiyat ve Adalet parklarında düzenleme çalışmaları yapıyor

Özellikle son 4 yılda ilçenin tamamında yeşil alan, park ve bahçe projeleriyle ilçenin çehresini değiştiren Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Olimpiyat ve Adalet parklarında düzenleme çalışmaları yaptı.

Vatandaşlara konforlu ve güzel alanlar sunmak için çalışan Karatay Belediyesi, bir yandan ilçeye yeni parklar kazandırırken; diğer taraftan Karatay'ın mevcut birçok parkında da düzenlemeye gidiyor. Daha önce 100 bin metrekarelik alanda vatandaşa hizmet veren Adalet Parkı'nda ilçenin 6'ncı Kafe Karatay'ını kazandıran Karatay Belediyesi, Karatay'ın önemli bu parkında düzenleme çalışması başlattı. Park içerisinde çocuklar için yepyeni oyun alanlarının oluşturulacağı bilgisi verildi. Özel oyun alanları tamamlandığında park, oldukça geniş bir yaş grubuna hitap edecek. Ayrıca parkın aydınlatmasında ve yürüyüş yollarında da kısmi revizyonlar yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde yine Karatay Belediyesi, ilçenin önemli parklarından birisi olan Olimpiyat Parkı'nda da düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Parkın aydınlatma dönüşümünü tamamlayan belediye ekipleri, bu sayede hem parkın daha aydınlık olmasını sağladı hem de önceki durumuna göre park aydınlatmasında yüzde 40 enerji tasarrufu elde etti. Söz konusu çalışmaları Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca sosyal medya hesaplarından duyurdu. Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile diğer teknik ekipler tarafından yürütülen çalışmaların parkların dokusuna uygun bir şekilde ve alanda yapıldığını söyledi.

Karatay'daki yeşil kuşaklara her geçen gün bir yenisini daha eklediklerini aktaran Hasan Kılca, "Geçtiğimiz günlerde Olimpiyat Parkı'mızda aydınlatma dönüşümünü tamamladık. Uyguladığımız projeyle parkımız hem daha aydınlık olacak hem de öncekine göre yüzde 40 enerji tasarrufu sağlamış olacağız. Hayırlı olsun. Yine Adalet Parkı'nda ilçemizin ve şehrimizin yeni markası Kafe Karatay'ın 6'ncı şubesi için çalışmalara başlamıştık. Projemiz tamamlanma aşamasına geldi. Daha önceki Kafe Karatay şubelerimiz gibi bu projemizi de çok yakın bir zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdi de yine Adalet Parkımızın yeniden düzenleme çalışmalarını yürütüyoruz. Parkımız içerisinde çocuklarımız için yepyeni bir oyun alanı oluşturuyoruz. Bu özel oyun alanımız tamamlandığında oldukça geniş bir yaş grubuna hitap edecek. Ayrıca parkımızın aydınlatmasında ve yürüyüş yollarında da kısmi revizyonlar yapacağız. Bölgemizin en güzel yeşil dokusu hemşehrilerimize çok daha güzel donatılarla hizmet edecek. Her yeni park ilçemize yeni bir hava ve farklı bir güzellik kazandırıyor. El birliğiyle çalışarak daha başarılı ve daha güzel hizmetleri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA