Kar İstanbul'un kapsına dayandı

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRELERE KADAR YÜKSELDİ

Hendek ilçesinde yer alan ve şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü, bazı bölgelerde kar kalınlığı ise 10 santimetrelere kadar yükseldi.

"KIŞ YENİDEN GELDİ"

Bölgede yeniden kar yağışı olduğunu belirten Mehmet Köse, "Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yükseldi. Kış yeniden geldi" dedi.