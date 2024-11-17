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Begüm hemşirenin ölümünde kahreden ayrıntı

Begüm hemşirenin ölümünde kahreden ayrıntı
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Tekirdağ'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan 23 yaşındaki hemşire Begüm Tonguz'un, rahatsızlanınca telefonla yardım istediği, ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmesi için kapıyı da açık bıraktığı belirlendi.

Acı olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşandı. 23 yaşındaki hemşire Begüm Tonguz, evinde ölü bulundu. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen Tonguz'un, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği ve ekiplerin eve rahat girebilmesi için de kapıyı da açık bıraktığı ortaya çıktı.

Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz, evde rahatsızlandı. İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı evinde ölü buldu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AÇIK KAPININ SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Begüm Tonguz'un rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulunduğu, ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmesi için de kapıyı açık bıraktığı belirtildi. Adrese ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde Tonguz'un yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği bildirildi.

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Begüm Tonguz'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından alınarak, Keşan'a getirildi. Yörüker Camisi'ndeki cenaze namazında, baba Tahsin Tonguz ve akrabaları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Begüm Tonguz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Tonguz'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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