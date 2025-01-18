Kanseri yenen Şimal sağlık durumunu anlattı

Kanser tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunu anlattı.

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi almıştı. Tedavinin ardındansağlığına kavuşan Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. Ünlü şarkıcı, sekiz saatlik bir ameliyat geçirmişti.

"YİNE YAKALADI BU HASTALIK BENİ"

Şimal, sağlık durumunu sosyal medya hesabında şu sözlerle açıklamıştı:

"Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!"

"MORAL ÇOK ÖNEMLİ"

Tedavisi devam eden Şimal, geçtiğimiz aylarda saçlarını bir kez daha kazıtmıştı.

Ünlü şarkıcı, "Gülüyoruz bize yaşattığı her şeye. Tevekkül Allah bu da diğerleri gibi geçip gidecek. Aman düşüncelerinize dikkat edin. Moral çok önemli. Hastayım dedikçe hasta ediyor, kötüyüm dedikçe kötüleşiyorsun (Tecrübe konuşuyor) Bu arada, çıkardığım şarkıları sevenler, sahnemi beğenenler için oluşturulmuş bunca yıldır ilmek ilmek işlediğimiz bu hesapta , benden sonra bu hastalığı yaşayanlar ve beni örnek alan takipçilerimin sayısı da arttı. Yani ailemiz büyüdü" demişti.

"GÖZYAŞLARIM MUTLULUKTAN"

Sağlığına kavuşan ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda ise pet sonucunu paylaşmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" demişti.

43 kiloya kadar düşen Şimal, sağlığına kavuştuktan sonra kilo aldığını açıkladı. 45 kilo olduğunu söyleyen şarkıcı, "43 kiloydum buna da şükür kiloyu da topluyoruz yavaş yavaş" dedi.