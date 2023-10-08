Kalp hastası yaşlı adam yalnız başına yaşam mücadelesi veriyor

UĞUR İSTANBULLU

Ardanuç'a bağlı Kutlu Köyü'nün 40 yıl önce boşaltılan Bağlık mahallesine emekli olduktan sonra geri dönen ve burada tek başına yaşayan Cafer Balcı, "Benden başka da bu mahallede yaşayan kimse yok. Yaşam mücadelesi ne yapabilirim ve çoğu zaman geceleri rahatsızlanıyorum, ben kalp hatasıyım ve zaman zaman kalbim sıkışıyor içerde oda içerisinde gezerek zaman geçiriyorum" dedi.

Ardanuç'a bağlı Kutlu Köyü'nün Bağlık mahallesinde yaklaşık olarak 30 yakın hane bulunurken, yaşam şartlarının zorlaşması ve ulaşım sorunu nedeniyle mahalle sakinleri 1980'li yılların başında buradan taşınmak zorunda kaldılar. Uzun yıllar Adapazarı'nda çalışıp emekli olan Cafer Balcı ise beş yıl önce geri dönerek çocukluğunun geçtiği mahalleye yerleşti. Ancak mahallede yol bulunmaması nedeniyle araçla gelip gidemeyen kalp hastası Balcı, yetkililerden yardım bekliyor. Cafer Balcı şöyle konuştu:

"YÜRÜYEREK GİDİP GELDİĞİM HİSARLI KÖYÜNDEN İHTİYAÇLARIMI SIRTIMDA GETİREREK KARŞILIYORUM"

"Kutlu Köyü Bağlar mahallesinde sadece ben yalnız başıma yaşıyorum ve benden başkada bu mahallede yaşayan kimse yok. Yaşam mücadelesi ne yapabilirim ve çoğu zaman geceleri rahatsızlanıyorum, ben kalp hatasıyım ve zaman zaman kalbim sıkışıyor içerde oda içerisinde gezerek zaman geçiriyorum. Bana üç aylık ilaçlar veriyorlar ve üç ay sonra gidip alıyorum. Bahçem var burada domates ve biber yetiştiriyorum işte başkada bir şey yok bunlarla da eğlence yapıp meşgul oluyorum. Yemeğimi de, ekmeğimi de kendim yapıyorum ve buradan Hisarlı Köyü'ne yürüyerek gidip unu sırtıma alıp buraya getiriyorum kendim pişirip kendim yapıyorum. Kendi köyüm Kutlu Köyü'ne buradan 10 kilometre sürüyor ve rampa olduğu için insanlar buraya yaya gidip geliyorlar ama gidip gelemiyorum.

"KALP HASTASIYIM VE İLAÇLARIMI ÜÇER AYLIK ALIYORUM"

Kalp hastasıyım ben evet anjiyo oldum ve kalp stendi takıldı, sıkıntı içerisinde yaşıyorum. Mutfak burası ve sobada yemeklerimi yapıp pişirip yiyorum. İçerde suyum yok aşağıda bir su var oradan içmek için alıp getiriyorum, kapıda akan su içmek için kullanılmıyor. Vallahi ben burada doğmuş burada büyümüşüm ve nasıl anlatayım onu da bilemiyorum. Adapazarı'nda uzun yıllar sitelerde çalışarak emekli oldum ve buraya tekrar geldim. Burada tabii ki sıkıntı yaşıyorum, ayılar geliyor tabii ki. Bahçede suya geliyorlar ben de bağırıyorum çekip gidiyorlar ama şu ana kadar saldıran bir ayıya rastlamadım."

"CAFER ABİMİZ BURADA KALAN SON DEĞERİMİZ VE BİZ ONA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Cafer Balcı'nın akrabası olan köy sakinlerinden Kenan Balcı şunları söyledi:

"Cafer abiyle çocukluğumuz beraber geçti ve biz onunla çok hayvan otlattık ve ormandan odun kestik, bu coğrafyada birlikte yaşadık. Cafer abinin babasıyla benim dedem zaten kardeş ve bizde böyle abi kardeş büyüdük. Cafer abi aslında bizim burada yaşayan en son değerimiz diyebilirim, çünkü onu şu anki konumu bizim için çok önemli. Her ne kadar eskide olsa ve tarihte kalmış olsa da buradaki bu eski evler, anılar, tarihsel yapıtların bekçiliğini yapıyor. Cafer abinin burada olması da bizi rahatlatıyor. En azından gördüğünüz gibi aksi takdirde buradaki bu eski evler yağmalanır ve yakılır. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Cafer abimizin de talebi şu ve kendisi burada yalnız yaşıyor ve haliyle yaş ilerledikçe hastalıklar da artıyor. Aynı zamanda yol yok ve ulaşım sorunu var ve bunun için talebi; 'Yukarıda köyde ufakta olsa bana ait bir oda olursa ve diğer komşularla birlikte yaşarım. ve o olmuyorsa da buranın yolu yapılırsa o zaman gelen giden çok sık olur ve en azından çok yalnızlık çekmem, insanlarla iletişim içinde olurum' O bakımdan Cafer abimizi burada yaşatmamız gerekiyor ve ona yardımcı olmamız gerekiyor ve bunu da yapabilmemiz için, buraya kolay gidip gelebilmemiz için yol sorununu çözmemiz gerekiyor."