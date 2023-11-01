Kahramanmaraş'ta motosikletçiler kazada ölen arkadaşları için toplandı

Kazada ölen Mustafa Karataş'ın yakınları: "Onu ihmal hayattan kopardı"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta motosiklet ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü Mustafa Karataş hayatını kaybetmişti. Karataş'ın yakınları ve arkadaşları, kaza yerinde hayatını kaybeden arkadaşları için toplandı.

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde merkez Onikişubat ilçesi Adil Erdem Bayazıt (Ağcalı Kavşağı) Bulvarı'nda motosiklet ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Mustafa Karataş hayatını kaybetmişti. Arkadaşları ve yakınları kaza yerinde Mustafa Karataş için toplandı. Grup, Karataş'ın ihmal sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

"Bunun peşini bırakmayacağız"

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün yakın arkadaşı Halık Yaprak, "Bu yol üzerinde Mustafa Karataş'ı ihmal sonucu kaybettik. Ağcalı yokuşunun aşağı iniş tarafını kapattılar yıkımlardan dolayı, buradan sadece çıkış istikameti açık. Aşağı inmek için gelen otomobiller ters şeride girdiler. Ters yöne giren araçlardan biri de özel halk otobüsüydü. Benim Mustafa kardeşim de sol şeritten gelirken otobüsü fark ediyor yüksek ihtimal ama otobüsün yukarı çıktığını zannediyor. Fakat otobüsün ters yönden geldiğini fark ettiğinde geç oluyor. Bu olaylar defalarca oldu, defalarca ihmal yüzüne canlar gitti. Bu kadar insan Mustafa Karataş için, onun hakkı için burada. Biz Mustafa Karataş'ın ailesi olarak, arkadaşları olarak bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

"Onun sesi için buradayım"

Karataş'ın henüz 2 aylık nişanlısı Edanur Tunç ise, "Benim canım, benim ciğerim ihmalkarlık üzerine gitti. Canını verdikten sonra şerit çekmişler oraya, hiçbiri geri getirmez ki benim gülümü. İhmal etmeyin, başkalarının canı da yanmasın. Yeni nişanlanmıştık, bizim hayallerimiz vardı, hiçbirini yaşayamadık. Biz onun için buradayız, kendi burada yok, ben onun sesi için buradayım" ifadelerini kullandı.

"Hiç olmazsa özür dileyin"

Karataş'ın kayınbabası Ziya Tunç ise, "Sorumlu olanların vicdanı varsa, onların da evlatları varsa vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Sizden başka hayatlar da var, sizden başka canlar da var. Gencecik bir canı kaybettik burada görevini yerine getirmeyenler, biz görevimizi yerine getirdik diye sonradan yola duba koyanlar, bunlar filmlerde olur. Hiç olmazsa 'kusur bizdeydi', özür diliyoruz deyin" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Karataş'ın acılı abisi İlker Karataş da şunları dile getirdi:

"Gencecik bir fidandı, idealleri olan biriydi. Kendine çok dikkat eden ve bütün ekipmanlarını takmadan yola çıkmayan biriydi. Trafik kurallarına çok dikkat eden biriydi. Bu kazada kesinlikle kardeşimin bir ihmali yok, polis raporlarında da aynısı söyleniyor. Ben de motosiklet kullanan biriyim, benim yaptığım ihmalleri kendisi yapmazdı."

Alanda toplanan Karataş'ın arkadaşları, nişanlısı, kardeşleri sinir krizleri geçirirken, kazadan birkaç saat önce başka bir motosiklet sürücüsünün kazadan kıl payı kurtulduğu görüntüler ortaya çıktı.