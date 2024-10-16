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Kadınlar, Rojin için sokaklara döküldü, meşaleli yürüyüş yaptı

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Van'da, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş ve diğer katledilen kadınlar için düzenlenecek meşaleli yürüyüş, Valilik kararı gerekçe gösterilerek engellendi. Kadınlar, polis barikatını aşarak meşalelerle yürümeyi sürdürdü.

Van'da sokaklara dökülen yüzlerce kadının,cansız bedeni bulunan 'Rojin Kabaiş ve katledilen, kaybedilen, şüpheli şekilde hayatını kaybeden tüm kadınlar için meşaleli yürüyüş' yapması Valilik kararı gerekçe gösterilerek engellendi.

Kadınlar, Rojin için sokaklara döküldü, meşaleli yürüyüş yaptı

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül'de kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi, 18 gün sonra Van Gölü sahilinde bulundu. Rojin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. O gün yurtta akşam yemeği yedikten sonra çakıl taşı toplamak üzere dışarı çıkmış ve geri dönmemişti. Arkadaşları, Rojin'e ulaşamayınca 28 Eylül'de polise haber verdi. Rojin'in Van Gölü Sahili'ne gittiğini belirten arkadaşları, onunla gitmeyi reddetmişti.

Aynı gün sahilde, Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Polis, Jandarma Sahil Güvenlik ve AFAD ile arama çalışmalarına başladı. Ayrıca gönüllü arama ekipleri ve çeşitli teknik cihazlar kullanılarak Rojin'in bulunması için yoğun çabalar sarf edildi.

Kadınlar, Rojin için sokaklara döküldü, meşaleli yürüyüş yaptı

Arama çalışmaları sırasında 10 Ekim'de Rojin'e ait bir başörtüsü bulundu. 15 Ekim'de Rojin'in cansız bedeni Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cesedin bulunma sürecini duyurdu. Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre ilk muayenede Rojin'in cesedinin uzun süre suda kaldığı ve bedeninin şiştiğini, ayrıca kıyafetlerinin üzerinde bulunduğunu belirlendi. İlk muayenede herhangi bir darbe izine rastlanmadığı anlaşıldı. Rojin'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda daha ayrıntılı muayene için incelenecek.

Kadınlar, Rojin için sokaklara döküldü, meşaleli yürüyüş yaptı
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Yaşam

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Yorumlar (1)

Tayfur Çoşkun:

Rojin bahane LGBT şahane

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