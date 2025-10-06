Kabus geri döndü! İki ilçeyi istila ettiler, evlerin içi korkunç halde

Türkiye'de ilk olarak 2017 yılında Artvin ile İstanbul'da görülen kahverengi kokarca böceği, kabusu tekrar geri döndü.

EVLERİN İÇİNE KADAR GİRDİ

Son günlerde sık sık illerimizden"kahverengi kokarca böceği" istilası haberleri geliyor. Son olarak Trabzon'un Yomra ve Araklı ilçelerinde istilaya yol açan böcekler, binaların dış cephesini tamamen sardı. Bazı böceklerin ise evlerin içine girdiği görüldü.

EN BÜYÜK ZARARI FINDIĞA

Binaların dış cephesi ve balkonlarını saran kahverengi kokarca böcekleri, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor. Tekrardan görülmeye başlayan kahverengi kokarca böcekleri tedirginlik oluşturdu.