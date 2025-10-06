Kabus geri döndü! İki ilçeyi istila ettiler, evlerin içi korkunç halde

Haberler

Güncelleme:
Trabzon'un Yomra ve Araklı ilçelerinde yaşanan "kahverengi kokarca böceği" istilası yaşanıyor. Böcekler binaların dış cephelerini ve balkonlarının rengini değiştirirken bazılarının evlerin içine kadar girdikleri görüldü.

Türkiye'de ilk olarak 2017 yılında Artvin ile İstanbul'da görülen kahverengi kokarca böceği, kabusu tekrar geri döndü.

EVLERİN İÇİNE KADAR GİRDİ

Son günlerde sık sık illerimizden"kahverengi kokarca böceği" istilası haberleri geliyor. Son olarak Trabzon'un Yomra ve Araklı ilçelerinde istilaya yol açan böcekler, binaların dış cephesini tamamen sardı. Bazı böceklerin ise evlerin içine girdiği görüldü.

EN BÜYÜK ZARARI FINDIĞA

Binaların dış cephesi ve balkonlarını saran kahverengi kokarca böcekleri, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor. Tekrardan görülmeye başlayan kahverengi kokarca böcekleri tedirginlik oluşturdu.

Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Fırsat bu fırsat yumurta bırakıuorlatmiştw. O gölgeleri komple ilaçlama k lazım. Hemde bşr kaç kere. Bakın bakalım neler olacak. Giresun da ayni durumda şu an. Ama ilgilenecek ziraat kurumları yok. Köy köy çıkılır ev ev ilaçlanır. Hazır havalar iyiyken evlerden 6 saat uzak kalsalar yeter her seferinde.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
