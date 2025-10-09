Jet akım radara yansıdı! İstanbul'u 48 saat boyunca esir alacak

Karadeniz üzerinde etkili olan aşağı seviye jet akımı (Low-Level Jet Stream), İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağışlara neden olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sistemin 48 saat boyunca Marmara Bölgesi'ni etkileyeceğini ve İstanbul için "sarı kodlu" meteorolojik uyarı yayımlandığını açıkladı.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A PEŞ PEŞE UYARILAR

MGM verilerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, özellikle İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli genelinde ve Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kuvvetli sağanakların etkili olacağını duyurdu.

İSTANBUL'UN KUZEY İLÇELERİ RİSK ALTINDA

Hava Forum'un sosyal medya paylaşımına göre, Karadeniz üzerinde etkili jet akımı, yağış sistemini sürekli olarak besleyecek. Sistemin kıyıya sürtmesiyle birlikte İstanbul'un kuzey ilçelerinde yağışın yoğunlaşabileceği, zamanla merkez ilçelere kadar ilerleme ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamanın devamın ise, "Perşembe, Karadeniz'de "Low-Level Jet Stream" yani aşağı seviye jet akımı faaliyeti var. Bu yağışı besleyici bir mekanizmadır. Yani kısacası Karadeniz'deki bir yağış dalgası var, bu karaya yaklaşacak, bazı noktalarda karaya sürtecek ve kıyıda bazı şehirlere yağışını dokunduracak. Animasyona bakın, İstanbul'a ucundan dokundurabilir. Yani kuzey ilçeler yağışı yakalayabilir, harekete göre merkeze de inme ihtimali var. İstanbul yine sınırda takılıyor. Asıl yağmurun ve riskin Zonguldak-Bartın hattında olduğu gözüküyor. Buralarda su baskını riski bulunmaktadır. denildi.

SICAKLIKLAR 6 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediğini bildirdi.

Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, Marmara Bölgesi'nde ise serin ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar sürebileceği tahmin ediliyor.