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İzmir yangın söndü mü? İzmir KARŞIYAKA orman yangını son durum ne?

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İzmir'de saatlerdir süren orman yangını tehlikeli boyutlara ulaştı. Alevlerin evlere yaklaştığı kentte yaşanan panik paylaşılan videolara yansıdı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki ormanda çıkan yangında, alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi.

İZMİR YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ŞEHİRDE PANİK HAKİM

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangın nedeniyle şehrin turuncuya döndüğü, vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Orman Yangını Karşıyaka İzmir İzmir Doğa Yaşam Güncel Haberler

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