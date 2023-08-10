İzmir'de Sürücü Belgesi Sınavında Başarı Oranı Düşüyor

İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, sürücü belgesi direksiyon sınavında başarı oranının düştüğünü belirtti. Abacı, sınav koşullarının zorlaştığını ve adayların en çok 'L' park ve 'geri park' aşamalarında hata yaptığını ifade etti. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavları daha da ciddileştirmek için çalışmalar yaptığı bilgisini paylaştı.

İZMİR Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, sürücü belgesi direksiyon sınavında kentteki başarı oranının yaklaşık yüzde 50-55 olduğunu ifade ederek, " İzmir'de sınava giren aylık yaklaşık 20 bin kursiyerimiz var. Bunun 13 bin civarı B sınıfı ehliyet için başvuruyor. Kazananların oranı yüzde 50-55. Sınava giren 2 adaydan 1'i geçiyor, diğeri kalıyor. Yönetmeliğin değiştiği 29 Mayıs 2013 yılından önce, günde 20 kişi sınava giriyorsa 19'u geçiyordu" dedi.

İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, sürücü belgesi almak amacıyla direksiyon sınavına giren adaylardan, yaklaşık yarısının elendiğini belirtti. Sınav koşullarının geçmiş yıllara göre zorlaştığını belirten Abacı, adayların en çok 'L' park ve 'geri park' aşamalarında hata yaptığını ifade etti. İzmir'de sınava giren aylık yaklaşık 20 bin kursiyer olduğunu belirten Abacı, "Bunun 13 bin civarı B sınıfı ehliyet için başvuruyor. B sınıfında sınavı kazananların oranı yüzde 50-55. Sınava giren 2 adaydan 1'i geçiyor. Yönetmeliğin değiştiği 29 Mayıs 2013'ten önce günde 20 kişi sınava giriyorsa 19'u geçiyordu. 2015'te Türkiye'de trafik kazalarındaki vefat sayısı 7 bin 530. 2022 verileri ise 5 bin 229. Vefat sayısının azalmasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Ulaştırma Bakanlığı'nın etkisi çok fazla ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın da etkisi çok fazla. Sınavların ciddi yapılması bu sonucu doğurdu" ifadelerini kullandı.

'GERİ PARK VE L PARK ADAYLARI ZORLUYOR'

Direksiyon sınavlarının 29 Mayıs 2013'te çıkan yönetmelikten sonra oldukça değiştiğini vurgulayan Abacı, "Ülkemizde bu durumu 10 yıllık süreçte aslında çok zor kabullendik. Şu anda yapılan sınavlarda pek çok dikkat edilen nokta var. Örneğin sinyal. Sinyal trafik içerisindeki bir iletişim birimimiz. Kursiyer bir kez bile sinyal vermese başarısız olarak sınavdan ayrılıyor. Geri park ve 'L' park aşamaları var. Bunlar da başarı oranlarına en çok etki eden kısımlar. İnsanlar hala sürücü eğitimi sınavlarının çok kolay yapıldığını zannediyor. 14 direksiyon dersi alan bir kursiyer eğer hazırsa sınava girebiliyor. Hazır değilse ek derslerle sınava giriyor. Biz 14 derslik dilimlerde tüm manevraları yaptırıyoruz" dedi.

Geçmiş yıllarda sınav koşullarının daha kolay olduğunu dile getiren Abacı, "Yönetmeliğin değiştiği 29 Mayıs 2013'te önce sınav sistemi puan üzerinden yapılıyordu. Şimdi artık yalnızca 'geçti', 'kaldı' var. Başarısız aday, başarısız olduğu yerde araçtan indiriliyor. Yaptığı hata anlatılıyor ve telafi etmesi isteniyor. Aday bir sonraki direksiyon sınavında en az iki ders alarak bir daha sınava giriyor. Bu da hem maddi hem de zaman kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Aileler eskiden önce fiyat sorardı şimdi ise önce eğitimi soruyor. 2022 trafik istatistiklerine bakıldığında kazalarda ölenlerin yüzde 44,9'u sürücüler. Mutlaka iyi eğitim almamız gerekiyor. Kazaların yüzde 86,8'inde de sürücüler hatalı. Bu da önemli bir istatiksel detay. Dolayısıyla sürücü eğitimi çok önemli. Aileler buna çok önem veriyor. Gençlerin de dikkat etmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir çalışması var. Sınavları daha da ciddileştirecek. 180 derece dönüş, serbest güzergah, gece sürüşü gibi aşamalar eklenmesi planlanıyor" diye konuştu.