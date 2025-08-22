İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 3 günde bir yapılacağı, plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği bildirildi.

REZERV HER GEÇEN GÜN AZALIYOR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık kaynaklı su kesintileri süresince ölçülen su tüketim değerleri ve kalan su rezervi göz önünde bulundurularak, 22 Ağustos'tan itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığı belirtildi.

"YENİ PLANA ÜÇ AYRI BÖLGE TANIMLANDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup, mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz."

31 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu. İZSU'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

İSTANBUL VE ANKARA'DA DA DURUM VAHİM

İstanbul'da baraj doluluk oranı geçen yıl ağustos ayında yüzde 55 civarındayken bu yıl yüzde 44'e düştü. İstanbul'un dört aydan az suyu kaldı. Ankara'da ise tablo çok daha endişe verici. Geçen yıl yüzde 39 olan baraj doluluk oranı bu yaz yüzde 19'a gerilerken, aktif kullanılabilir su oranı yalnızca yüzde 8,5 seviyesinde. Başkentte mevcut stokların dört ay bile sürmeyeceği belirtiliyor.

BURSA, TEKİRDAĞ VE UŞAK'TA BARAJLAR KURUDU

Bursa'da Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı'nda yalnızca 35 günlük su stoku kaldı. Tekirdağ'daki Naip Barajı da ağustos itibarıyla tamamen boşaldı. Uşak'ta kente içme suyu sağlayan Küçükler Barajı kurudu, şehir kuyularla ayakta durmaya çalışıyor.

EDİRNE'DE BARAJDA SU ORANI YÜZDE 1'E DÜŞTÜ

Trakya'da ise Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı'nda kullanılabilir su oranı yüzde 1'in altına düştü. Belediye, acil yeni kuyular açmak için harekete geçti.

12 Ağustos itibarıyla Türkiye'de barajların aktif doluluk oranı yüzde 42'ye geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yaklaşık yüzde 53'tü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki barajlarda ise durum daha kritik; bazı barajlar tamamen kurudu.

UZMANLAR UYARIYOR

Meteoroloji verilerine göre Marmara Bölgesi'nde temmuz ayında yağışlar normalin yüzde 95 altında seyretti. Ülke genelinde düşüş yüzde 71'e ulaştı. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle birlikte yetersiz su yönetimi ve altyapı eksikliklerinin de krizi derinleştirdiğini belirtiyor.

Çevre örgütleri ve akademisyenler, kısa vadede tasarrufun zorunlu olduğunu, uzun vadede ise altyapı yatırımları ve su yönetimi politikalarının köklü şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.