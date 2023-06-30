İzmir'de denize giren yaşlı adam ölü bulundu

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde deniz üzerinde hareketsiz bulunan 70 yaşındaki yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Sahilde yüzen vatandaşların fark ettiği adamın boğularak hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olay saat 15.00 sıralarında Yenifoça Burunucu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre serinlemek için denize giren vatandaşlar, su üzerinde bir kişinin hareketsiz halde yüz üstü yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar yaşlı adamı karaya çıkartırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Çiğli ilçesinde oturan Metin Ergin olduğu öğrenildi. Ergin'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri tarafından olay yeri güvenlik bandıyla çevrildi.

O anları anlattı

Olay anında bölgede bulunan emekli öğretmen Fatih Zincir, yaşanan korku dolu anları anlattı. Zincir, "Burada yüzerken vatandaşlar çığlık atarak bir kişinin boğulduğunu söylediler. Baktığımızda suyun üzerinde yüz üstü yatarken bir kişiyi gördük. Orada gençler yardım etti kaldırdılar. O esnada ağzında bir kanama olduğunu gördük. Yukarı çıkardıktan sonra da ağzından köpükler geldi. Sonra ilkyardım yapmaya başladılar ve sağlık ekiplerine durumu bildirdiler. Ekipler 15 dakika sonra geldi ama ne yazık ki kurtaramadılar" dedi.

İlk değerlendirmelere göre Metin Ergin'in denizde boğularak öldüğü değerlendirilirken, talihsiz adamın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.