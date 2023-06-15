İzmir'de Baharın Rengi Çiçeklerle Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma kooperatiflerinden alınan mevsimlik çiçeklerle kentin cadde, bulvar, park ve bahçelerini süsledi. Kuraklıkla mücadele stratejisi doğrultusunda belirlenen bitki ve çiçek türleriyle şehirde görsel bir şölen yaratıldı. Ayrıca Güzelyalı Paten Pisti de bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bahar aylarında kentin dört bir yanına diktiği rengarenk çiçekler şehirde görsel bir şölen yarattı. Mevsimlik çiçek ve bitkiler tarımsal kalkınma kooperatiflerine bağlı üreticilerden alınırken, dikilen türler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kuraklıkla mücadele stratejisi doğrultusunda belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin cadde ve meydanlarını çiçeklerle donattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı şehrin yeşil alanlarını mevsime uygun çiçekler dikerek yeniden düzenledi. İzmir'in cadde, bulvar, park ve bahçeleri ile orta refüjleri petunya, kadife, godetya gibi çiçek, yer örtücü, sarılıcı ve soğanlı bitki türleriyle adeta bir tablo gibi süslendi. Rengarenk kadife çiçekleriyle bezeli Kordon, fotoğraf tutkunları için birbirinden canlı kareler sunuyor. Yerel üreticiyi desteklemek için kooperatiflerden satın alınan çiçekler kadınlar tarafından dikiliyor.

3.5 MİLYON MEVSİMLİK ÇİÇEK

Büyük bir ekiple çalıştıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Güney Alanları Bakım Şube Müdürü Ayşe Gevrek Gözsoy, "İzmir genelinde yeşil alanlarımızı korumak ve geliştirmek için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Yeşil alanlarda ağaçlarımız, çalı bitkilerimiz, yer örtücülerimiz ve çimler var. Rekreasyon alanlarında çimi tercih ediyoruz. Vazgeçemediğimiz mevsimlik çiçeklerimiz var. Örneğin Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda jakaranda ağaçları mor çiçekleriyle çok güzel bir görsel görüntü yaratıyor. Çiçek açan çok yıllık bitkilerimiz var de var. Yıl içinde yeni bitki ve mevsimlik çiçekler dikerken diğer yandan ağaçlarımızın ve bitkilerimizin de bakımını yapıyoruz. Bu yıl kent geneline toplam 3.5 milyon mevsimlik çiçek dikeceğiz." dedi.

KURAKLIKLA MÜCADELE

Kuraklıkla mücadele etmek ve su kaynaklarını verimli kullanmak için fazla su istemeyen bitki ve çiçek türlerini tercih ettiklerini belirten Gözsoy, "Yeni yeşil alanlarda daha az su isteyen, bir süre sonra sulama miktarı azalan bitkileri tercih ediyoruz. Kent içerisindeki yeşil alanlarda; egzotik bitki türleri yerine, tümüyle Akdeniz'in ve İzmir Bölgesi'nin doğal florasını kullanmak için çalışmalarımız sürüyor. Tespit ettiğimiz yeni alanlarda daha az su isteyen, bir süre sonra sulama miktarı azalan "Doğal Yeşil Bitki" türlerine dönüyoruz" dedi.

GÜZELYALI PATEN PİSTİ'NE SİHİRLİ DOKUNUŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca Güzelyalı Paten Pisti'nin bakım ve onarım çalışmasını da tamamladı. 950 metrekarelik paten pistine akrilik zemin kaplama uygulaması yapıldı. Çalışma sırasında pistin çevresinde bulunan demir korkuluklar da boyandı.