İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Gençlik Temasıyla Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl "Gençlik" temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda stantları gezerek, vatandaşlarla buluştu. Başkan Soyer, "İzmir Enternasyonal Fuarı Türkiye'nin en büyük, en zengin barış fuarıdır, bir arada olma fuarıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl "Gençlik" temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda stantları gezerek vatandaşlarla buluştu. Başkan Tunç Soyer, "İzmir Enternasyonal Fuarı Türkiye'nin en büyük, en zengin barış fuarıdır, bir arada olma fuarıdır" diye konuştu.

İzmir'in Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine özel olarak "Gençlik" temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, sanat ve eğlence dolu etkinlikleriyle misafirlerini beşinci gününde de ağırlamaya devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşi Neptün Soyer ile fuar turu yaptı.

SOYER'İN İLK ZİYARETİ ŞANLIURFA'YA

Başkan Tunç Soyer, ziyaretine Onur Konuğu İl Şanlıurfa stantlarından başladı. Burada fuar ziyaretçilerine seslenen Başkan Soyer, "İzmir Enternasyonal Fuarı Türkiye'nin en büyük, en zengin, barış fuarıdır, bir arada olma fuarıdır. Türkiye'nin 81 vilayeti var. Bunların içinde bir tanesi şanlıdır, o da Şanlıurfa'dır. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 92'inci yılında onur konuğu olarak ağırlamaktan gurur duyuyoruz" dedi. Şanlıurfa standında Başkan Tunç Soyer'e teşekkür plaketi takdim edildi.

YAPAY ZEKA İLE ATATÜRK FOTOĞRAFI

Soyer, fuar turu kapsamında gençlerle birlikte 100. Yılda Cumhuriyet Tüneli'ni geçti. Fuar ziyaretçilerinin büyük ilgi gösterdiği Yapay Zeka ile Atatürk bölümüne giren Başkan Tunç Soyer, yapay zeka yardımıyla Atatürk ile fotoğraf çektirdi.

SOYER BÜYÜKŞEHİR STANTLARINI GEZDİ

Lozan Kapısı yakınında kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi stantlarını da ziyaret eden Başkan Tunç Soyer'e İzmir Teknoloji ve İnovasyon Şirketi'nde (İZTEK) "Şehir Kartı" maketi hediye edildi. İZSU, İZENERJİ, Belediye Sokağı, ESHOT gibi belediye kurumlarının stantlarını ziyaret eden Başkan Soyer, Cumhuriyet Masası bölümünde fuara özel hazırlanan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı. Soyer, çocuklarla birlikte resim yaptı ve vatandaşlarla anı fotoğrafı çektirdi. ESHOT standında çocuklar için sinemaya çevrilen ve İEF'den sonra İzmir'in ilçelerini dolaşacak körüklü otobüste de incelemelerde bulunan Soyer, mobil olarak hazırlanan Halkın Bakkalı'nda vatandaşlarla sohbet etti. "İzmirli" markasının yer aldığı bölümleri de ziyaret eden Soyer'e "İzmirli" standında makarna, keçi sütünden yapılan dondurma, peynir ikram edildi. Soyer ile beraberindeki heyet turunu gıda alanında sonlandırdı.