İzmir Buca Metrosunda Ağaç Koruma Çalışmaları Hızlandırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu inşaatında çalışmaların hızlandırılması için şantiye alanlarındaki ağaçları koruma altına aldı. İlk ağaç, özel tekniklerle yerinden sökülerek Barış Manço Ağaçlandırma Alanına dikildi. Diğer ağaçlar da taşınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi fidanlıklarında bakıma alınacak.

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Buca Metrosunda çalışmalar hızlandırıldı. Hasanağa Bahçesi, Çamlıkule ve Dokuz Eylül istasyonlarının yapım çalışmalarının yapılacağı yeşil alanlardaki ağaçları korumaya alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Parkındaki ilk ağacı özel tekniklerle yerinden sökerek Barış Manço Ağaçlandırma Alanına dikti.

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Buca Metro hattı inşaatında çalışmalar son hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosunda tünel kazılarının başlayabilmesi ve istasyonların inşa edilebilmesi için şantiye alanlarındaki ağaçlar koruma altına alınmaya başladı. Çalışmaların başlayacağı Hasanağa Bahçesi İstasyonu bölgesinde yer alan Atatürk Parkında ilk ağaç budanarak özel teknikle yerinden çıkarıldı. Bu işlemin ardından ağaç, benzer şartları barındırması nedeniyle Barış Manço Ağaçlandırma Alanına dikildi.

Ayrıca Çamlıkule İstasyonu bölgesindeki Mehmet Erenler Parkı ve Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonu'nun yapılacağı yeşil alanlardaki ağaçlar da özel teknik ve ekipmanlarla yerlerinden alınacak. Taşınan ağaçlara İzmir Büyükşehir Belediyesine ait fidanlıklarda bakılacak. Ağaçların bir bölümü kent genelindeki yeşil alanlarda değerlendirilecek, diğer bölümü ise inşaat tamamlandığında eski yerlerine dikilecek. Bu ağaçların yanı sıra istasyon alanına yeni fidanlar da dikilerek daha fazla yeşil alan oluşturulmuş olacak.

"Birlikte yaşıyoruz, birlikte büyüyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Planlama Proje Şube Müdürü Volkan Barbaros, hiçbir ağaca zarar verilmediğini belirterek, "Ağaçların zarar görmemesi için uygun teknikler ve bu iş için geliştirilmiş makineler kullanılıyor. En hızlı şekilde de ağaçlandırma alanına gidip uygun yöntemlerle dikimleri yapılıyor. Taşımadan önce budanıyor. İzmir'de bulunan tüm canlılar bizim için çok kıymetli. Ağaçlar da öyle. Birlikte yaşıyoruz, birlikte büyüyoruz" dedi.

Günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor

Hat inşaatında 3 tünel açma makinesi çalışacak. İlerleyen günlerde makine sayısının 4'e çıkması da hedefleniyor. Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonunda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Yaklaşık 305 milyon Euro değerinde araç alımı yapılacak. Hatta çalışacak trenlerle birlikte Buca Metrosu 765 milyon Euro'ya tamamlanacak. Dokuz Eylül Üniversitesi istasyonunda 240 araçlık otopark bulunacak. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor. - İZMİR