İstanbullular için önemli uyarı: 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın

İstanbul dahil birçok il için Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan art arda uyarılar geldi. Yarın için İstanbul dahil 49 kent için sarı kodlu alarm verildi. Yetkililer, yaşanabilecek felaketlere karşı yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşları uyardı.

58 KİLO ALTINA UYARI

Öte yandan yarın İstanbul ve çevre illerde etkili olacak lodos nedeniyle Hava Forum'dan yapılan uyarıda, 58 kilo altındaki kişilerin yürümekte zorlanmasının beklendiği ifade edildi.

İSTANBUL'U MANDA GÖZÜ VURACAK

Windy Map'ten alınan verilere göre İstanbul'u Manda Gözü fırtınası vuracak. Denizcilerin 'Manda Gözü Fırtınası' adını verdikleri hava olayında, kuzey bölgesinden esecek olan şiddetli ani rüzgarlar bir noktada yoğunluk gösteriyor. Veriler incelendiğinde olay Cumartesi günü öğleden önce saat 11.00 sularında İstanbul Boğazı civarlarında yoğunlaşacak. Akşam saat 17.00'ye kadar etkisini gösterecek. Ani rüzgarlarla ile beraber hava sıcaklıkları bir anda belirgin bir düşüş gösterecek. Şiddetli rüzgar nedeni ile ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları vakaları, geçmişte yaşandığı gibi yeniden yaşanabilir.

AKOM'DAN MARMARA BÖLGESİ İÇİN UYARI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan açıklamada perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini kaydedildi. Kuvvetli lodos ve karayel ile birlikte kuvvetli sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceği öngörülüyor. Uyarıya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden 21 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cumartesi günü gelmesi beklenen alçak basınç sistemlerinin etkili olması bekleniyor. Sistemdeki cephe geçişleri esnasında rüzgârın Lodos ve Karayel yönlerinden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (40-80 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde kuvvetli sağanak (20-45 kg/m2) yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken sıcaklıklarda da 8-10C birden düşüşler yaşanacağı öngörülüyor.

BU GECE YARISINDAN SONRA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Perşembe ilk saatlerden itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgarın cumartesi öğle saatlerine kadar bölgeyi aralıklarla fırtına şeklinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların ise perşembe 12.00-21.00 saatleri ila cumartesi 08.00-20.00 saatleri arasında görüleceği tahmin edildiği ifade edildi.

METEOROLOJİ'DEN BURSA İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve yarın Bursa için sarı uyarıda bulunuldu. Bugün ve yarın için yapılan uyarılarda şu cümlelere yer verildi; "Bugün 18.00'dan başlayıp yarın saat 18.00'a kadar sürmesi beklenen rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 kilometre/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yarın ise, 15.00'dan 21.00'a kadar sürmesi beklenen yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

KOCAELİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Kocaeli'de perşembe gününden itibaren kuvvetli yerel yağış bekleniyor. Konuyla alakalı vatandaşları uyaran Kocaeli Valiliği, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE'DE FIRTINA NEDENİYLE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., bu gece yarısından itibaren saatteki hızı 75 kilometreyi ulaşması beklenen lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Çanakkale-Eceabat hattında Eceabat'tan saat 04.00 ile 06.00, Çanakkale'den ise saat 05.00 seferleri iptal edildi.