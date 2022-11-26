İstanbul'un bir ilçesinde özel çocuklara bu dövme yapılıyor! İsmi de yapılma nedeni de takdire şayan

İstanbul Tuzla'da dezavantajlı çocuklara ve yetişkinlere, kaybolmaları halinde bulunabilmeleri ve güvenliklerinin sağlanabilmesi için bileklerine "Sevgi izi" dövmesi yapıldı. Proje kapsamında özel çocukların kollarına 5 haneli bir numara işleniyor ve özel çocuğun aile bilgileri de sisteme kaydediliyor. Özel çocuğun kaybolması durumunda, koluna işli dövmeden ailesine ve kendisine ulaşılabiliyor.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın sokak sokak, kapı kapı gezen 5 bin kadın kent gönüllüsü tespitleri ile Tuzla'da yaşayan tüm dezavantajlı çocuklar ve yetişkinlerin ihtiyaçları yıl boyunca takip edilerek gideriliyor. Dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçları giderilirken kaybolmaları halinde kolay bulunabilmeleri için de özel bir uygulama yapılıyor. Bu kapsamda üçüncüsü düzenlenen programda dezavantajlı çocuklara ve yetişkinlerin bileklerine "Sevgi izi" dövmesi yapıldı. Proje kapsamında özel çocukların kollarına 5 haneli bir numara işleniyor ve özel çocuğun aile bilgileri de sisteme kaydediliyor. Özel çocuğun kaybolması durumunda, koluna işli dövmeden ailesine ve kendisine ulaşılabiliyor.

"100'E YAKIN ÇOCUĞUMUZA BU ŞEKİLDE ULAŞIYORUZ"

Programda açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Sevgi izi programımızın üçüncüsünü yapıyoruz. Bugüne kadar 100 çocuğa "Sevgi izi" dövmesi yaptık. Onların başına gelebilecek herhangi bir olağanüstü durumda, emniyet güçleri ile birlikte bulabileceğimiz, ailelerin stres veya sıkıntı yaşamadan, onlara ulaşabilecekleri bir iz yapıyoruz. Bu programla birlikte biz Gönül Elleri Çarşısı'nda 100' e yakın çocuğumuza bu şekilde ulaşmış oluyorlar. 5 bin Kadın Kent Gönüllüsü ile beraber, Özel Çocuklar Komisyonu'ndaki gönüllü hanımefendilere teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ile birlikte yaşamlarını süren, onlardan hiçbir şeyini esirgemeyen, onlarla birlikte yaşayan annelere ve babalara Allah yardım etsin. Biz de onlarla birlikte bu sevgiyi, onların çocuklarını onlarla birlikte büyütmeye ve paylaşarak yüklerini azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

"MUTLULUK KADAR GÜVENLİKLERİ DE ÖNEMLİ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı ise "Biz Gönül Elleri Çarşısı olarak ailelerimizin yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Onları mutlu etmek, eğitmek ve güvenliklerini sağlamak adına bir takım projeler geliştiriyoruz. Bu proje de onlardan bir tanesi. Mutlulukları kadar güvenlikleri de çok önemli" ifadelerine yer verdi.