İSTANBUL HAVA DURUMU: 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Peki, 25 Mayıs Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da yaşayanlar ve şehri ziyaret etmeyi planlayanlar için 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yarın İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli olacak.

Gün içi en yüksek sıcaklık: 27°C

Gece en düşük sıcaklık: 16°C

Günün büyük bölümünde güneşli hava etkisini sürdürecek olsa da, sabah erken saatler ile akşam üzeri serinlik hissedilebilir.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

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