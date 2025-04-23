Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

İstanbul bu gece ayakta! İşte vatandaşların kalabileceği yerler
23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti

Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçtiler

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da peş peşe yaşanan depremlere ilişkin açıklama yapan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Marmara Denizi'nde faylar daha önceden kırıldığı için artık büyük bir deprem riski yok" dedi. Üşümezsoy ayrıca 20 gün önce Silivri'yi işaret edip 6-6.5 büyüklüğünde deprem beklediğini söylemişti.

İstanbul Silivri açıklarında peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, değerlendirmelerde bulundu.

Üşümezsoy, bugün meydana gelen depremin İstanbul'da olmadığını belirterek, "Bugün deprem İstanbul'da değil, İstanbul'a kilometrelerce uzaklıkta bulunan Silivri Çukuru'nda, Silivri fayında oldu. 2019'daki 5.7 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği Silivri Fayı üzerinde bugün 6.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. "Bu depremler büyük bir İstanbul depremini tetikler mi?" diye soracak olursanız, Marmara'da risk taşıyan yegâne fayın bu fay olduğunu söylemeliyim. Bu fay üzerinde 6 ile 6.5 büyüklüğünde bir deprem riskine sahiptir" dedi.

"6.2'LİK BİR DEPREM DAHA OLABİLİR"

6.2'lik bir depremin daha olabileceğini fakat yakın bir tarihte olmayacağına değinen Üşümezsoy, "Tarihe baktığımızda, Marmara'da 1894 yılında deprem Çınarcık Çukuru'nun güneyinde, Çınarcık-Yalova hattında meydana gelmiştir. 1912'de ise Tekirdağ-Silivri Çukuru'nda bir deprem olmuştur. Bazı uzmanların iddia ettiği gibi, 1999'dan sonra ' Marmara'nın tamamı kırılacak' söylemi tamamen bir laftır, bilinmeden konuşulan bir konudur. Burada kırılmayan fay hattı Kumburgaz'daki faydır. Bu 6.2'lik belki bir tane daha 6.2'lik deprem olabilir. Ama bu eli kulağında olan bir şey değil. Ayrıca bu fay, batıya ya da doğuya doğru uzanarak Adalar'a kadar ulaşan büyük bir deprem oluşturacak nitelikte değildir. Adalar Fayı'nda da büyük bir deprem riski bulunmamaktadır" diye konuştu.

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serptiProf. Dr. Şener Üşümezsoy

"VATANDAŞLAR PANİK YAPMAMALI"

Üşümezsoy, vatandaşların panik yapmamasının gerektiğini ifade ederek, "Dolayısıyla şu an Marmara'da kırılmayan aktif fay yegane bu faydır. Vatandaşlar panik yapmamalı. 6.2'lik bu depremin ardından yaşanabilecek 4.5 büyüklüğüne yakın artçılar olur. Ama Çekmece ve Avcılar gibi bölgelerde heyelan kaynaklı yıkım olamadığı sorun yoktur. Bu bölgelerde risk heyelanlardır. İstanbul'da büyük bir deprem olur denilen noktada İstanbul'da deprem olmuş. 1894'te Yalova'dan başlayarak batıya doğru kırılmıştır ve 1894'te en büyük deprem olmuş. Jeologlar şişmiş bir şekilde '1766'dan beri deprem yok o halde eli kulağında dedikleri yere en büyük cevabı Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu verdi. İstanbul'da büyük deprem 1894 olmuş. Öyle olunca hani 250 yılda bir büyük deprem oluyor o halde depremin eli kulağında denilen laf tamamen çöpe atılıyor. 1912'de Tekirdağ-Silivri çukurunda Marmara adasında kırılmış, bu zaman kırılmayan yegane fay burada şu söylediğim cümle içerisinde depremler sürekli olan bir şeyler değildir. Bir fay kırılır ondan sonra sağlamlaşır yeniden kırılabilir" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalarUzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

"ARTIK BÜYÜK BİR DEPREM RİSKİ YOK"

Büyük bir deprem riskinin olmadığın belirten Üşümezsoy, "Örneğin burada 'Santorini'de büyük deprem oldu' diye çıktılar "Ege batacak" denildi, ancak ben o zaman da söyledim: 1956'da Santorini'de 7.7'lik büyük bir deprem oldu, 17 Ağustos depreminde çıkan enerjinin 3 katı çıktı ama sonrasında büyük bir şey olmadı, herkes sustu. Marmara Denizi'nde faylar daha önceden kırıldığı için artık büyük bir deprem riski yok. Yalnızca bu bahsettiğim fayda Kuzey Anadolu fayı değil bölgesel bir fay. Yalnızda deprem riski taşıyan fay Silivri Çukuru'ndaki Silivri fayıdır. 6 ila 6.5 arasında deprem yapar dediğim nokta birebir çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

20 GÜN ÖNCE UYARDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Üşümezsoy'un ayrıca 20 gün önceki açıklamasında, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. O anlamda ona dikkat etmek gerekir" uyarılarında bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıUzman:

20 gün önce söylese siz 20 gün öncesinden çoktan haber yapardınız :) bırakın bu işleri.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Saçmalamayı bırakın ğaybı ancak Allah bilir Türkiye deprem bölgesi insanlar ölümlü yakında birileri ölecek dersek ve gerçekleşirse bilim adamı mı olunuyor yetkililer ne yapıyor alınan deprem vergileri nerde çed raporu ile toprak kaymasının ne alakası var diye çevre bakanı neler yapıyor ondan bahsedin

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıumut mergen:

üşümez soy adamsin

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekolojixx a:

Fatihde zaten felaket. Bekleniyor topkapida ve cibalide toprak ve zemin bilgileri neden önceden bildiriliyor, cuku işlerine gelmiyor . Fatih bölgesi avcilardan beter olacak zemin ve yapılar çok yıprandı artcilardan 99 depremi sonrası araştıran eğitimli insanlar evlerini kekolara ve cuhelalara satıp güvenli ilçelere göç etti

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Ulusoy:

Adam gerçekten üç hafta önce uyardı ma kim dinliyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Şükür kanal İstanbul'a başladık.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.