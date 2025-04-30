İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğünde sarsıntının ardından deprem uzmanları değerlendirmelerini aktarmaya devam ediyor.

Yer Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan ve şehrin zemin yapısını gösteren jeofizik haritasını paylaştı. Harita, olası bir depremde hangi bölgelerin zemininin daha dayanıklı, hangilerinin daha riskli olduğunu renklerle ortaya koyuyor.

"PAYLAŞIN Kİ HERKES YARARLANSIN"

Haritada, kentin yerleşim alanları deprem anındaki zemin tepkisi ve yapılaşmaya uygunluklarına göre renklerle sınıflandırıldı. Prof. Dr. Ercan, "Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın" ifadelerini kullandı.

HANGİ RENK NE ANLAMA GELİYOR?

Ercan, paylaştığı haritadaki renklerin ne anlama geldiğini de açıkladı. Buna göre;

Lacivert: En dayanıklı, en güvenli yerler.

Yeşil: Dayanıklı, güvenli yerler.

Sarı: Dayanıksız, güvensiz yerler

Kahverengi: En dayanıksız, en güvensiz yerler.

YIKIMLARIN %65'İ ZEMİNDEN KAYNAKLANIYOR!

Prof. Dr. Ercan, paylaşımında deprem yıkımlarında zeminin rolüne dikkat çekerek çarpıcı bir bilgi verdi: "Deprem sırasında yıkımların yüzde 65'i yerden, yüzde 35'i yapıdan gelen sorunlardan kaynaklanır. Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapıdır."