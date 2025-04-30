Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü

Putin'e destek için gönderdiği binlerce askerden Kim'i yıkan haber

İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı

İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem uzmanı jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'un zemin dayanıklılığını gösteren jeofizik haritayı paylaştı. Renklere göre zemin sağlamlığının gösterildiği haritayla ilgili açıklama yapan Ercan, vatandaşlara "Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin" çağrısı yaptı.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğünde sarsıntının ardından deprem uzmanları değerlendirmelerini aktarmaya devam ediyor.

Yer Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan ve şehrin zemin yapısını gösteren jeofizik haritasını paylaştı. Harita, olası bir depremde hangi bölgelerin zemininin daha dayanıklı, hangilerinin daha riskli olduğunu renklerle ortaya koyuyor.

"PAYLAŞIN Kİ HERKES YARARLANSIN"

Haritada, kentin yerleşim alanları deprem anındaki zemin tepkisi ve yapılaşmaya uygunluklarına göre renklerle sınıflandırıldı. Prof. Dr. Ercan, "Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın" ifadelerini kullandı.

HANGİ RENK NE ANLAMA GELİYOR?

Ercan, paylaştığı haritadaki renklerin ne anlama geldiğini de açıkladı. Buna göre;

Lacivert: En dayanıklı, en güvenli yerler.

Yeşil: Dayanıklı, güvenli yerler.

Sarı: Dayanıksız, güvensiz yerler

Kahverengi: En dayanıksız, en güvensiz yerler.

İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı

YIKIMLARIN %65'İ ZEMİNDEN KAYNAKLANIYOR!

Prof. Dr. Ercan, paylaşımında deprem yıkımlarında zeminin rolüne dikkat çekerek çarpıcı bir bilgi verdi: "Deprem sırasında yıkımların yüzde 65'i yerden, yüzde 35'i yapıdan gelen sorunlardan kaynaklanır. Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapıdır."

İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

madem o kadar tehlikeli yerler neden imara açıldı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.