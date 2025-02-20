Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras'a yurt dışına çıkış yasağı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras için karar verildi
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
Polis operasyonlarına misilleme yapan çete evleri basıp 20 kişiyi öldürdü

Evleri basan çete 20 kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü

İstanbul'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gece saatlerinde birçok ilçeden gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü. Kar yağışı ile oluşan görüntü merak ve heyecan yarattı. Sosyal medyada birçok kişi bulut kümesinin görüntüsünü paylaştı. Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.

İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulutlar görüldü. Kar yağışı sonrası gökyüzünde ortaya çıktığı iddia edilen pembe bulutlar, vatandaşlar arasında heyecana yol açtı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Kar yağışı sonrası oluşan pembe bulut kümesigörüntüleri sosyal medyadan sıkça paylaşıldı. Heyecan ve merak uyandıran pembe bulutların nasıl oluştuğu sorusu sosyal medyanın gündemindeydi.

ÇİM ISITMA ÇALIŞMALARINDA KAYNAKLI

Ancak olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.

İstanbul'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü

MAÇ SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Hollanda'da oynanan ilk maçı AZ Alkmaar 4-1 kazanmıştı.

İstanbul'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü

İstanbul'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü

İstanbul'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
img

Muhabirin canlı yayında sorduğu soruya fena kızdı
img

Türkiye, teknoloji devi ülkeye uçak mühimmatı satacak
img

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYUKİ GAMES (BOX):

Yine gs bişeyler deniyor, diyoruz ya gs bu ülkenin beka sorunudur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

alkmaarı yeneceğimizin bir müjdecisidir bu bulutlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi

30 ilde okullar tatil edildi
Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu

Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu

3 dünya devi birden talip oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.