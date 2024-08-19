İstanbul'da 'Süper Mavi Dolunay' manzarası nefes kesti

İstanbul'da Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii ile birlikte görüntülenen "Süper Mavi Dolunay" görsel şölen oluşturdu. Dolunayın kartpostallık görüntüsü havadan görüntülendi.

İstanbul semalarında akşam saatlerinde beliren "Süper Mavi Dolunay" görenleri mest etti.

Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii ile birlikte görüntülenen dolunay görsel şölen oluşturdu. Her zamankinden daha parlak görünen dolunay, eşsiz manzaralar oluşturdu. Dolunayın kartpostallık görüntüsü havadan görüntülendi.

İşte nefes kesen o görüntüler: