Isparta'da Dağda Kaybolan Kişinin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Halis Şimşek'in kaybolması üzerine yapılan arama çalışmaları devam ediyor. Eşi, Şimşek'in daha önce hiç bu kadar uzaklara gitmediğini söyledi. Arama çalışmalarına JAK, AFAD, JÖH ekipleri ve yerel arama-kurtarma ekipleri katılıyor.

Eğirdir'de 2 Temmuz günü dağlık bölgedeki Oluklacı mevkisine doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Halis Şimşek'i arama çalışmaları, 3'üncü gününde de 200 personelin katılımı ile sürdü. JAK, Afad, JÖH ekiplerinin yanı sıra bugünkü aramalara Isparta Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Eğirdir Belediyesi ve dağcılık kulüpleri de dahil oldu. İz takip ve arama köpeklerinin yanı sıra tüm dağlık bölge dron ile taranıyor.

ETUDOSK Dağcılık Kulübü Derneği Başkanı Durmuş Uçkun ise "Olay olduğundan bu yana buradayız. Başından beri buradayız. Herhangi bir ibareye rastlanmadı ve çalışmalar devam ediyor. Dağları biliyoruz ama net olarak nerede olduğunu bilemiyoruz" diye konuştu.