İngiltere'nin Bristol Hayvanat Bahçesi'nde bilim insanlarını şaşırtan gizemli bir canlı tespit edildi

İngiltere'nin Bristol Hayvanat Bahçesi'nde ortaya çıkan gizemli bir canlı, uzmanları bile şaşkına çevirdi. 200'den fazla hayvan türüne ev sahipliği yapan bahçenin Ayı Ormanı bölgesinde gece görüş kamerasına yansıyan dört ayaklı canlının kimliği henüz belirlenemedi.

Bristol Hayvanat Bahçesi Halkla İlişkiler Müdürü Rosie Sims, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İskoçya'nın Loch Ness canavarı var, Cornwall'ın Bodmin Moor canavarı var. Belki de Bristol'ün kendi efsanevi yaratığını keşfettik" dedi.

Görüntüleri inceleyen yapay zeka ChatGPT, gizemli canlının "muntjac" adı verilen ve "havlayan geyik" olarak da bilinen bir tür olabileceğini açıkladı. Bu hayvanların kısa bacaklı, yuvarlak vücutlu ve geriye dönük kulaklara sahip olduğu belirtildi.

Ayı, kurt ve vaşak gibi hayvanların yaşadığı bölgede görev yapan bakıcılar, daha önce böyle bir canlıyla karşılaşmadıklarını söyledi. Birkaç kez kameraya yakalanan gizemli canlı, bahçe yönetimini harekete geçirdi.

Bu olaydan kısa süre önce ABD'nin Portland şehrinde de benzer bir durum yaşandı. Tren raylarında görülen ve önce yavru köpek sanılan gizemli hayvanın, bir hafta sonra yakalanmasıyla kutup tilkisi olduğu anlaşıldı.

Uzmanlar, hayvanat bahçelerindeki gece görüş kameralarının beklenmedik canlıları tespit etmede önemli rol oynadığını ve bu tür keşiflerin biyolojik çeşitliliğin zenginliğini gösterdiğini vurguluyor.