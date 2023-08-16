İngilizce öğretmeni denizde boğuldu

SAMSUN'da girdiği denizde akıntıya kapılan İngilizce öğretmeni Halil Azizoğlu (24), boğuldu. Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahilde meydana geldi. Babası ve annesi ile yüzmek için denize giden İngilizce öğretmeni Halil Azizoğlu, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. İhbarla bölgeye deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi. 2 saat süren çalışmanın ardından bulunup, denizden çıkarılan Azizoğlu, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Halil Azizoğlu'nun, bu yıl öğretmenlik mesleğine başlayacağı, ilk görev yerinin de Hatay olduğu belirtildi.