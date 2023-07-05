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İnegöl'de sahipsiz köpek saldırısıyla yaralanan çocuk tedavi edildi

İnegöl'de sahipsiz köpek saldırısıyla yaralanan çocuk tedavi edildi

Yaşam Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yüzünden yaralandı. Yaralanan çocuk tedavi edildikten sonra taburcu edildi. İnegöl Belediyesi ekipleri saldırgan köpeği yakalayarak barınağa götürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yüzünden yaralandı.

Belçika'dan ailesiyle ilçeye tatile gelen U.K, Akhisar Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sokakta oynadığı sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden yaralanan çocuk, götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Durumunun İnegöl Belediyesine bildirilmesi üzerine mahalleye Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri sevk edildi.

Köpek, ekipler tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Yaşam

Belçika İnegöl Bursa Yaşam Haberler

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