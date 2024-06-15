İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak

İllere göre bayram namazı saatleri Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bayram namazı vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 05.54, İstanbul'da 06.07, İzmir'de 06.21'de kılınacak.

İl il bayram namazı saatleri şöyle;

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.