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İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak

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Kurban Bayramı yarın başlıyor. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 05.54, İstanbul'da 06.07, İzmir'de 06.21, Iğdır'da 05.10'da kılınacak. İşte il il namaz saatleri...

İllere göre bayram namazı saatleri Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bayram namazı vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 05.54, İstanbul'da 06.07, İzmir'de 06.21'de kılınacak.

İl il bayram namazı saatleri şöyle;

  • Adana: 05.52,
  • Adıyaman: 05.38,
  • Afyonkarahisar: 06.07,
  • Ağrı: 05.14,
  • Aksaray: 05.54,
  • Amasya: 05.41,
  • Ankara: 05.54,
  • Antalya: 06.11,
  • Ardahan: 05.12,
  • Artvin: 05.15,
  • Aydın: 06.20,
  • Balıkesir: 06.15,
  • Bartın: 05.52,
  • Batman: 05.27,
  • Bayburt: 05.24,
  • Bilecik: 06.05,
  • Bingöl: 05.26,
  • Bitlis: 05.21,
  • Bolu: 05.57,
  • Burdur: 06.10,
  • Bursa: 06.09,
  • Çanakkale: 06.20,
  • Çankırı: 05.50,
  • Çorum: 05.44,
  • Denizli: 06.15,
  • Diyarbakır: 05.30,
  • Düzce: 05.59,
  • Edirne: 06.15,
  • Elazığ: 05.32,
  • Erzincan: 05.28,
  • Erzurum: 05.21,
  • Eskişehir: 06.04,
  • Gaziantep: 05.43,
  • Giresun: 05.30,
  • Gümüşhane: 05.26,
  • Hakkari: 05.17,
  • Hatay: 05.50,
  • Iğdır : 05.10,
  • Isparta: 06.09,
  • İstanbul: 06.07,
  • İzmir: 06.21,
  • Kahramanmaraş: 05.44,
  • Karabük: 05.52,
  • Karaman: 06.00,
  • Kars: 05.12,
  • Kastamonu: 05.47,
  • Kayseri: 05.47,
  • Kilis: 05.45,
  • Kırıkkale: 05.52,
  • Kırklareli: 06.12,
  • Kırşehir: 05.51,
  • Kocaeli: 06.04,
  • Konya: 06.01,
  • Kütahya: 06.07,
  • Malatya: 05.37,
  • Manisa: 06.19,
  • Mardin: 05.29,
  • Mersin: 05.55,
  • Muğla: 06.19,
  • Muş: 05.23,
  • Nevşehir: 05.50,
  • Niğde: 05.52,
  • Ordu: 05.32,
  • Osmaniye: 05.48,
  • Rize: 05.21,
  • Sakarya: 06.02,
  • Samsun: 05.37,
  • Şanlıurfa: 05.38,
  • Siirt: 05.23,
  • Sinop: 05.40,
  • Şırnak: 05.22,
  • Sivas: 05.28,
  • Tekirdağ: 06.13,
  • Tokat: 05.39,
  • Trabzon: 05.24,
  • Tunceli: 05.30,
  • Uşak: 06.11,
  • Van: 05.16,
  • Yalova: 06.07,
  • Yozgat: 05.47,
  • Zonguldak: 05.55.

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Kurban Bayramı Bayram Namazı İstanbul Ankara İzmir Iğdır Dini Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

Doğrucu:

Ne önemli bir olay :) dolar düşücekmi et ucuzlayacakmı sonrasında

1
11
yanıtYanıtla
Hsn:

Yaptığın kıyaslama mantıksız ve çok saçma

yanıt3
yanıt1
Özcan Özcan:

MÜSLÜMAN OLMAK ZOR İŞ CANIM.

1
3
yanıtYanıtla
Turbo Levent:

NE DİYON SEN BE ÜLKEDE MÜSLÜMAN MI VAR

yanıt0
yanıt1
Komando:

Görüntü üzücü.

0
1
yanıtYanıtla
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