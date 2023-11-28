Bartın Ulus ilçesinde yapılan temel kazma çalışmasının yapıldığı arazide, son yağışların ardından toprak kayması yaşandı. Heyelanda arazisinin bir evin de çökme riski bulunuyor.

Sağanak yağışlar kazı çalışması yürütülen alanda heyelana neden oldu

İstinat duvarı için yürütülen temel kazısında sağanakla birlikte yakındaki bir evin arazisinde toprak kayması yaşandı.

Meydana gelen heyelan nedeniyle bir ev çökme tehlikesi altında bulunuyor

BARTIN - Bartın Ulus ilçesinde yapılan temel kazma çalışmasının yapıldığı arazide, son yağışların ardından toprak kayması yaşandı. Heyelanda arazisinin bir evin de çökme riski bulunuyor.

Bartın Ulus ilçe merkezindeki Kaldırım Mahallesi Ozan Sokak üzerinde emekli öğretmen Mustafa Şahin'in bir yıl önce inşa ettiği evinin bir kaç metre uzağında bir sitenin etrafını çevreleyecek bir istinat duvarı temel kazısı başladı. Yaklaşık 3 ay önce başlatılan ve 4-5 metre yükseklikteki temel kazı çalışmalarını yürüten firma istinat duvarının bir kısmını inşa ederken, diğer kısmının çalışmasına ise uzun süre başlamadı. Evinin bir kaç metre uzağında kazı yapılan Şahin'in arazisinde, son sağanak yağışlarla birlikte heyelan meydana geldi. Şahin'in arazisinin bir bölümündeki toprak, temel çalışması yürütülen alana doğru kayarken, evi ise çökme riski altında bulunuyor.

Yağışların devam etmesi halinde evinin tamamen yıkılmasından endişe eden Mustafa Şahin ile belediye ekiplerine tepki göstererek, "Yaklaşık 18 yıl önce buradaki arsayı aldım. Geçen sene de buraya oturmak için yaklaşık 48 metrekarelik bir ev yaptım. Her şeyi tam, izinlerini aldım, iskanını aldım. Fakat yaklaşık 3 ay önce yandaki site, buraya istinat duvarları için temeller açtı. Bunlar yaklaşık 4 ve 5 metre yüksekliğindeydi temeller. Uzun süre bu istinat duvarını yapmadılar. 29 Eylül'de belediyeye dilekçe verdim, evinin arka tarafındaki arsada göçme oldu diye. Bu dilekçenin ardından bir miktar istinat duvarı yaptılar. Tamamlamadıkları için de yağışlarda arazimin büyük bölümü göçtü. Şimdi evimin de yıkılmasından endişe ediyorum" diye konuştu.

Yağışların ardından bölgeye gelen ekipler tarafından denetlenen alanda geçici tedbirler alınırken, inşaat firması personeli tarafından ise alanda kayan toprak temizledi.