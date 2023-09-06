Halkalı Tren Garı Sağanak Yağış Sonrası Göle Döndü

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Halkalı Tren Garı adeta göle döndü. Havadan çekilen fotoğraflarda konteynırların yükselen su seviyesi nedeniyle çevreye saçıldığı dikkat çekti.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Kuzey bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde vatandaşlar sel sularından kurtulmak için mücadele etti. Halkalı Tren Garı'nda su seviyesinin yükselmesiyle rayların büyük bir kısmının sular altında kaldığı görüldü. Tren garının bir kısmı sular altında kalırken bir kısmında ise trenler seferlerinin aksamadan yapıldığı çekilen görüntülere yansıdı. Felaketin boyutu havadan çekilen fotoğraflara yansıdı. - İSTANBUL