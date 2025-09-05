Halit Yukay'ın cesedi saatinden tanındı, su yüzüne çıkmama nedeni belirlendi

Haberler

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni, 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulundu, 30 gün sonra denizden çıkarıldı. İlk teşhis su altında yapıldı, cesedin neden su yüzüne çıkmadığı da belirlendi. Yukay'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netleşecek.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın (43) cansız bedeni, 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulunmuştu. Parçalanmış ve yarı batık haldeki teknesinin ardından başlatılan arama çalışmaları, 30 günün sonunda sonuçlandı.

İLK TEŞHİS SU ALTINDA YAPILDI

Yukay'ın cenazesi, Erdek ilçesinin 7 mil açığında deniz dibinde tespit edildi. İlk teşhis, sol kolunda görülen saatle yapıldı ve güvenlik kamerası görüntüleriyle eşleştirilerek kimlik doğrulandı. Cesedin su yüzüne çıkmamasının ise karın boşluğunun parçalanmasından kaynaklandığı belirlendi.

DENİZ KUVVETLERİ DEVREDE

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait "TCG Işın" gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle günlerce bekledi. Havanın düzelmesiyle 29 Ağustos'ta çalışmalar başladı. Daha sonra bölgeye ulaşan "TCG Alemdar" adlı kurtarma gemisi, özel eğitimli dalgıçlar yardımıyla cenazeyi asansör sistemiyle su yüzeyine çıkardı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Sahil Güvenlik botuyla Bandırma Limanı'na getirilen cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemelerin ardından Yukay'ın cenazesi ailesine teslim edilerek İstanbul'a götürüldü. İş insanının cumartesi günü toprağa verilmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Halit Yukay'ın, "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuyla netleşecek. Olayla ilgili soruşturma, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
