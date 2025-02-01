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Hadise'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere destek

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Ünlü şarkıcı Hadise, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları için ihraç edilen teğmenlere sosyal medya üzerinden destek verdi. Şarkıcı, 'Atatürk'e ve onun mirasına sahip çıkmak suç değildir' ifadelerini kullandı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlere ünlü şarkıcı Hadise'den destek geldi.

Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

Ünlü şarkıcı Hadise ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla teğmenlere destek oldu.

"ONUN MİRASINA SAHİP ÇIKMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal'in adını gururla ananların cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyor olmak üzücü ve düşündürücü. Atatürk'e ve onun mirasına sahip çıkmak suç değildir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz!"

Hadise'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere destek
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCan Reno:

bu da olayı anlamamış hala Atatürk diyor bazen ahmet cakar haklı mı dıyorum

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

Tüm ünlüler bu duruma sessiz kalırken hadise ye helal olsun tepki vermış ayşe barım olayından sonra ünlüler sessiz

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