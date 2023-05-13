Güzelbahçe Belediyesi Malatya'da yardım çalışmalarını tamamladı

İzmir Güzelbahçe Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar alan Malatya'da yardım çalışmalarını sürdürüyor. Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Günay, "Biz, ciddi bir koordinasyon sağlayarak burayı, bugünlere kadar getirdik. Güzelbahçe Belediyesi olarak buradan şimdilik ayrılıyoruz. Güzelbahçe Konteyner Kent'in artık kendi kendini yöneteceğine inanıyoruz. Biz de seçimin olmasından dolayı, vatandaşlık görevimizi yerine getirmek adına İzmir'e dönüyoruz. Burayı Malatyalılara emanet ediyoruz. Güzelbahçe adı burada yaşayacaktır" dedi.

Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Günay, "21 tane konteyneri şu anki Malatya'da yer alan Güzelbahçe konteyner kente kurulmasını sağladı. O gün düğmeye basılmasıyla 37 personelimiz, aracını gerecini alıp Malatya'ya doğru hareket etti. Burada günde 3 öğün yemek vermekle işe başladık. 90 gündür bunu hala devam ettiriyoruz" diye konuştu.

"90 GÜNDÜR ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Mustafa Günay, deprem ve sonrasındaki sürece ilişkin şunları söyledi:

"CHP İl binamızda; İl Başkanımız Barış Yıldız ve Milletvekilimiz Veli Ağbaba ile koordinasyon toplantısı yaptık. Başkanımız, ilk zamanlar su ve ekmek ihtiyacının olduğunu söylemişti, biz de Güzelbahçe'den yani İzmir'den sürekli kamyonlarımızla bu ihtiyaçları getirerek burada mağdur olan insanlarımıza yardımda bulunduk. Daha sonra tekrardan İzmir'e döndüğümde Başkan ne yapabiliriz dediğinde ekmek ve suyun artık bulunduğunu; barınma ihtiyacının olacağını söyledim. İnsanların soğukta, yağmur, yaşta kalabilecekleri bir konteyner kentin kurulması gerektiğini söyledim. Başkanımız da bunu doğru buldu. O gün Başkanımız Sivil Toplum Kuruluşu ile görüşüp 21 tane konteyneri şu anki Malatya'da yer alan Güzelbahçe konteyner kente kurulmasını sağladı. O gün düğmeye basılmasıyla 37 personelimiz, aracını gerecini alıp Malatya'ya doğru hareket etti. Burada günde 3 öğün yemek vermekle işe başladık. 90 gündür bunu hala devam ettiriyoruz."

"GÜZELBAHÇE ADI BURADA YAŞAYACAKTIR"

Güzelbahçe Belediyesi Başkanı Mustafa İnce'nin her hafta Güzelbahçe Konteyner Kent'i ziyaret edip çalışmaları ve eksikleri yerinde tespit ettiğini belirten Günay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başkanımız her haftaya buraya geliyor. Biz, ciddi bir koordinasyon sağlayarak burayı, bu günlere kadar getirdik. Güzelbahçe Belediyesi olarak buradan şimdilik ayrılıyoruz. Güzelbahçe Konteyner Kent'in artık kendi kendini yöneteceğine inanıyoruz. Biz de seçimin olmasından dolayı, vatandaşlık görevimizi yerine getirmek adına İzmir'e dönüyoruz. Burayı Malatyalılara emanet ediyoruz. Güzelbahçe adı burada yaşayacaktır. Başkanımız seçimden sonra ilk fırsatta yine buraya gelerek ziyaretini gerçekleştirecektir. Eksikleri nelerse buranın yine yerinde tespit edilecektir. Buradan yine en büyük teşekkürü Malatyalı olarak Mustafa İnce Başkanımıza ediyorum. Malatya'ya çok büyük emek verdi. Malatya'nın en kısa zamanda ayağa kalkacağına, toparlanacağına inanıyorum. Burası artık bir evimiz. Burada artık bir bayrağımız var ve bunu uzun yıllar yaşatacağımıza inanıyorum. Mustafa Başkanım burası için her şeyi yaptı, bütçesini zorladı ve ben Malatya için bunu yapacağım."