Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Yalova'da yaşanan olayda, evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında cinayet suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Aydın, başvuruda gizli tanıkları olduğunu belirttiğini ve Gülter'e ait olduğunu iddia ettiği WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduğunu kaydetti.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Basında yer alan haberlere göre, Aydın'ın adliyeye sunduğu yazışmalarda Gülter'in annesi için, "N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" gibi ifadeler yer alıyor. Söz konusu mesajlar, Aydın tarafından suç duyurusu kapsamında delil olarak gösterildi.

MESAJLARI KABUL ETTİ, SUÇLAMAYI REDDETTİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çağrısı üzerine adliyeye gidip ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter, gösterilen mesajların kendisine ait olduğunu kabul ettiğini ancak annesini öldürmediğini belirtti. Gülter, ifadelerinde mesajları "annemle kavga ettiğim zamanlarda" yazdığını söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, savcılık ve kolluk birimlerinin delilleri değerlendirdiği, adli süreç kapsamında ek incelemeler yapılacağı bildirildi. Resmî makamlar tarafından yapılacak açıklamalar ve yürütülecek adli soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

İşte bahsi geçen o mesaj;