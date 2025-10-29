Haberler

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı "Bu kadın ölsün" mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili patronu Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu. Aydın, Gülter'in annesi için "Bu kadın ölsün" ifadelerini içeren WhatsApp mesajlarını delil olarak sundu. Mesajların kendisine ait olduğunu kabul eden Gülter, "Annemi öldürmedim" diyerek suçlamayı reddetti.

  • Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü için 'bu kadın ölsün' yazdığı WhatsApp mesajlarını kabul etti.
  • Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında cinayet suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
  • Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmediğini belirtti ve mesajları kavga zamanlarında yazdığını söyledi.

Yalova'da yaşanan olayda, evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında cinayet suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Aydın, başvuruda gizli tanıkları olduğunu belirttiğini ve Gülter'e ait olduğunu iddia ettiği WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduğunu kaydetti.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Basında yer alan haberlere göre, Aydın'ın adliyeye sunduğu yazışmalarda Gülter'in annesi için, "N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" gibi ifadeler yer alıyor. Söz konusu mesajlar, Aydın tarafından suç duyurusu kapsamında delil olarak gösterildi.

MESAJLARI KABUL ETTİ, SUÇLAMAYI REDDETTİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çağrısı üzerine adliyeye gidip ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter, gösterilen mesajların kendisine ait olduğunu kabul ettiğini ancak annesini öldürmediğini belirtti. Gülter, ifadelerinde mesajları "annemle kavga ettiğim zamanlarda" yazdığını söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, savcılık ve kolluk birimlerinin delilleri değerlendirdiği, adli süreç kapsamında ek incelemeler yapılacağı bildirildi. Resmî makamlar tarafından yapılacak açıklamalar ve yürütülecek adli soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

İşte bahsi geçen o mesaj;

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.