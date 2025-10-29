Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı "Bu kadın ölsün" mesajını böyle savundu
Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili patronu Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu. Aydın, Gülter'in annesi için "Bu kadın ölsün" ifadelerini içeren WhatsApp mesajlarını delil olarak sundu. Mesajların kendisine ait olduğunu kabul eden Gülter, "Annemi öldürmedim" diyerek suçlamayı reddetti.
- Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü için 'bu kadın ölsün' yazdığı WhatsApp mesajlarını kabul etti.
- Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında cinayet suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
- Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmediğini belirtti ve mesajları kavga zamanlarında yazdığını söyledi.
Yalova'da yaşanan olayda, evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında cinayet suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Aydın, başvuruda gizli tanıkları olduğunu belirttiğini ve Gülter'e ait olduğunu iddia ettiği WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduğunu kaydetti.
WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Basında yer alan haberlere göre, Aydın'ın adliyeye sunduğu yazışmalarda Gülter'in annesi için, "N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" gibi ifadeler yer alıyor. Söz konusu mesajlar, Aydın tarafından suç duyurusu kapsamında delil olarak gösterildi.
MESAJLARI KABUL ETTİ, SUÇLAMAYI REDDETTİ
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çağrısı üzerine adliyeye gidip ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter, gösterilen mesajların kendisine ait olduğunu kabul ettiğini ancak annesini öldürmediğini belirtti. Gülter, ifadelerinde mesajları "annemle kavga ettiğim zamanlarda" yazdığını söyledi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, savcılık ve kolluk birimlerinin delilleri değerlendirdiği, adli süreç kapsamında ek incelemeler yapılacağı bildirildi. Resmî makamlar tarafından yapılacak açıklamalar ve yürütülecek adli soruşturmanın sonuçları bekleniyor.