Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında beyaza büründü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 metre rakımlı Kavrun Yaylası'na Haziran ayında kar yağdı. Kış aylarından kalma kar tabakası henüz tam olarak erimemişken, yaz mevsiminin ortasında etkili olan yeni kar yağışı, yaylayı yeniden beyaza bürüdü. Özellikle dün sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış, yayla sakinleri ve işletmecilerde şaşkınlığa neden oldu.

"BÖYLE KAR PEK GÖRÜLMEZ"

Yaylada yıllardır işletmecilik yapan Hüseyin Şahin, bu mevsimde kar yağmasına alışık olmadıklarını belirterek "Kışın bıraktığı kar henüz tam erimemişti ama Haziran ortasında yeniden kar yağması bizi gerçekten çok şaşırttı. Dün gece yağmur bekliyorduk, sabah uyandığımızda her yerin beyaz olduğunu görünce gözlerimize inanamadık. Burası yüksek rakımda olduğu için hava her zaman serindir ama böyle kar pek sık görülmez" dedi.