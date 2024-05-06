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Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor

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Sosyal medya fenomeni Yasin Cengiz'in yer aldığı organizasyonlarda sahne başına 100 bin dolar para kazanıyor. Cengiz'in 1 milyon dolar civarında serveti olduğu (yaklaşık 32 milyon TL) iddia edildi.

Sosyal medyada göbeğini sallayarak dans etmesiyle fenomen olan Yasin Cengiz'in kazancı ortaya çıktı. Cengiz'in yer aldığı bazı organizasyonlarda sahne başına aldığı yaklaşık 100 bin dolar para kazandığı öne sürüldü.

Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor

32 MİLYON TL PARA TOPLADI

Yasin Cengiz'in gelirinin 2023 sonu itibarıyla 400 bin dolar (yaklaşık 13 milyon TL) olduğu tahmin ediliyordu. Şu ana kadarki serveti ise 1 milyon civarı (32 milyon TL) olarak öngörülüyor.

Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor

YETİŞKİN FİLM YILDIZI İLE VİDEO ÇEKTİ

Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızlarından olan Eva Elfie Türkiye ziyareti sırasında 'Göbek Reis' olarak fenomen olan Yasin Cengiz ile video çekmişti. Birbirlerine dondurma yediren ikilinin o anları ise sosyal medyada viral olmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Sosyal Medya Yasin Cengiz Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Oytun Ulu:

Dünya nasıl bir yer oldu arkadaş…

18
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Savaş Yıldız:

sizde inandınızmı??

9
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Mhmt xxx:

Neden inanılmasın milyonere çıkanı unuttunuz mu adam iki gülme mimiği ile fenomen olabiliyor bu ülkede göbeğini sallayan neden olmasın

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