Gizemli deniz yaratığı, bir timsahı bütün olarak yiyerek bilim adamlarını şaşırttı

Louisiana'da bulunan gizemli deniz yaratığı, bir timsahı bütün olarak yiyerek araştırmacıları şaşırttı. Bu olay, derin deniz ekosistemlerinin iklim değişikliğine nasıl yanıt verebileceğini anlamamıza yardımcı olabilir.

Gizemli dev deniz yaratığı, Louisiana'da bir timsahı bütün olarak yedi ve 'zombi solucanları' keşfedilmesine yardımcı oldu.

Araştırmacılar, Louisiana'da bir timsahı bütün olarak yiyen gizemli deniz yaratığını tanımlamakta zorlandılar ve bu durum, iklim değişikliğinin rol oynamış olabileceği spekülasyonlarına yol açtı.

Araştırmacılar, 2018 Kasım'ında Louisiana eyaletinin biyologları, her biri 1.5 metreyi aşan ve yüzlerce pound ağırlığında olan üç ölü timsahı, okyanus tabanında nelerin yaşadığını ve yiyeceğin davranışlarını nasıl etkilediğini görmek için Meksika Körfezi'ne taşıdılar ve attılar.

Bu eylem, prehistorik sürüngenlerin akıbetini araştırmayı amaçlayan bir araştırma projesinin bir parçasıydı ve onların karanlıkta yaşayan leşçiller için bir gıda kaynağı olarak hizmet edip etmediğini keşfetmeyi amaçlıyordu.

Ancak araştırmacıların şaşkınlığına, iki timsahın izopodlar, yengeçler, salyangozlar ve yeni bir tür 'zombi solucanları' tarafından yenirken, gizemli bir yırtıcı üçüncü cesedi ele geçirmiş ve halatı kemirerek bütün olarak yemişti.

Timsahın, takımıyla birlikte toplam ağırlığı 38.9 kg (85.8 pound) olduğu halde, yaratık bunu 30 fitlik bir kumun üzerinden sürüklemeyi başarmıştı.

Bilim insanları, Meksika Körfezi bırakma bölgesini sekiz gün sonra tekrar ziyaret ettiklerinde deniz tabanında timsah şeklinde bir çöküntü ve bağlı halatla birlikte ağırlığı buldular.

O dönemde, görevi düzenleyen Louisiana Üniversiteler Konsorsiyumu Deniz Konsorsiyumu'nun Dr. Craig McClain'i, eksik timsahın neyin kapmış olabileceğini kesin olarak bilmenin bir yolu olmadığını, ancak suçlunun belirli bir tür köpekbalığı olabileceğini hipotez etti.

"O timsahı kimin çıkardığına dair video kanıtımız yok," dedi.

"Mantık yürütme ve farklı seçenekleri keşfetme süreciyle, en olası adayın iki tür köpekbalığından biri olduğunu düşünüyoruz.

Bu iki olası tür, 20 fit uzunluğa kadar büyüyebilen Grönland köpekbalığı veya altı yivli köpekbalığıydı.

Son raporlar, hangi canavarın zirve yırtıcıları yediğine kesin bir cevap vermedi, ancak deniz tabanında yaşayan yaratıkların iklim değişikliğine nasıl yanıt verebileceği hakkında bir ipucu vermiş olabilir.

Biographic'e göre, modeller derin deniz ekosistemlerinin özellikle değişikliklere hassas olduğunu göstermektedir.

Bu deneylerden elde edilen bulgular, kaynak bakımından fakir ortamlarda yaşayan türlerin, derin okyanus gibi, besin kaynakları değiştikçe nasıl evrildiği hakkında yeni fikirleri desteklemiştir.

Dr. McClain, derin deniz yaşamının iklim değişikliği nedeniyle karbon seviyelerindeki değişikliklere nasıl tepki vereceğini bilim insanlarının daha iyi tahmin etmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.

"Küçük bir yiyecek verirsek ne olur? Ve sonra biraz daha verirsek, o zaman ne olur?" dedi.

Uzman, "Umarım gelecekteki denizlerde hangi kaybedenlerin ve kazananların olacağını tahmin edebiliriz." dedi.