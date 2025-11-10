Haberler

Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Güncelleme:
Giresun'un Bulancak ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla ilçe genelinde siren sistemi çalışmadı. Belediyeden yapılan açıklamada, saat 09.05'te çalması gereken genel siren sisteminin, teknik ve kontrol dışı nedenlerden ötürü devreye girmediği belirtildi.

  • Bulancak ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde saat 09.05'te çalması gereken genel siren sistemi teknik nedenlerle devreye girmedi.
  • Siren sisteminin devre dışı kalmasının nedeni, yüksek frekans karışımı olarak açıklandı.
  • Tören alanında resmi araçlardan çalınan sirenlerle program eksiksiz tamamlandı.

Kentte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği saat 09.05'te, sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar, saygı duruşuna geçti.

SİREN SİSTEMİ DEVREYE GİRMEDİ

Bulancak ilçesinde ise Atatürk'ün ölümünün 87'nci yıl dönümü nedeniyle çalması gereken siren sistemi devreye girmedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

İlçede siren sesini duymayanlar, duruma tepki gösterirken, Bulancak Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Önemli Duyuru' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. İlçemizde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Programı kurumlarımızın titiz hazırlıklarıyla planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir. Ancak saat 09.05'te çalması gereken genel siren sistemi, teknik ve kontrolümüz dışındaki nedenlerden ötürü devreye girmemiştir.

"FREKANS KARIŞIMI NEDENİYLE SİSTEM DEVRE DIŞI KALDI"

Konu hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumu ile yapılan görüşmede, siren çalınma anında yüksek frekans karışımı nedeniyle sistemin otomatik olarak devre dışı kaldığı bilgisi alınmıştır. Buna rağmen tören alanında bulunan resmi araçlardan çalınan sirenlerle program eksiksiz şekilde tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMGk:

Elalem marsa yolculuktan bahsediyor bizim uğraştığımız işlere bak

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

bir yerden de eksik kal be adam sabahtan gece yarısına kadar burayı takip edip yorum yazmak için kimden kaç para alıyorsun boş beleş adam işin gücün yok mu?

yanıt6
yanıt12
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Burada boş boş yorum yazacağına git oku kendini geliştir memlekete bir faydan olsun. Mesela siz gidin togg yapın ama bataryasını da %100 yerli olsun, KAAN savaş uçağı yapın ama motoru %100 yerli olsun, Altay tankı yapın ama onun motoru da %100 yerli olsun. Siz önce bunları yapın mars işi kolay ancak bunları yapamıyorsan değil marsa çıkmak ay'a bile çıkamazsın. 25 senedir iktidarsınız yapın görelim. Geçmiş hükümetlere bk atacağınıza, algı yapacağınıza icraat yapın.

yanıt5
yanıt8
Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Size cennetten huriler vaadedilirken tuvalette oturma şeklinin sünnetinden bahsedilirken daha bir çok şey tabi biz de aynen böyle düşünüyoruz... Ayrıca insanların vatanına bayrağına hizmeti faydaları olmuş atalarını anması yad etmesi bence son derece normal bunu sadece biz değil tüm insanlık ve ülkeler yapıyor boşuna yaşıyorsunuz şu Dünyada insan üzülüyor size..

yanıt2
yanıt6
Haber YorumlarıHakikat:

Olurmu öyle şey onlar için çok önemli bizim nasıl ki ezanimiz okunması mühimse bizim için onlarında siren çalıp ataputuna saygı duymaları

yanıt4
yanıt3
Haber Yorumlarısade vatandaş:

hiç inandırıcı değil eğer sirenleri alarmda kullanmak gerekse ne olacaktı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Ruhu şad olsun yüce atamın. Ülkenin gerçeği yüce atamı anmamak için ülkemiz seferber olmuş gibi çok yazık çoook.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme62
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBahri :

Ne kadar başı boş ve lüzümsüz insan varsa bu işlerle uğraşıyor, Ülkenin siyasi ve ekonomik askeri stratejik geleceğini düşünen , Herkesi Putperest yapma derdine düşmüşler. Bu kamalistlerin yaptıkları ve dedikerini ataları duysa bunları keser zindana tıkar bence

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Hepsi hikaye. Açarsın anons yaptığın mikrofonu koyarsın önüne bir siren sesi çalan telefon okur biter. Ama bunlar içşn kafa gerekiyor, zihninde ve içşn de olması lazım. Artık ŞİRAZE kaymış. Kim olursa olsun. Vunlar hoş şeyler değil. Sabotaj olabilir bakmak ve araştırmak lazım. Ülkemizin uğraştığı işlere bakarmısınız. Batıyoruz hala nelerle uğraşıyoruz. Muhalefet sıfır olunca da öyle oluyor işte

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Sirenler çalmaya başlayınca gözyaşlarına hakim olamadı

O sesi duyunca gözyaşlarına hakim olamadı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
