Haberler

Gelibolu'da Ölü Caretta Caretta Bulundu

Gelibolu'da Ölü Caretta Caretta Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılar, kıyıya vuran 1 metre boyunda ve 50 kilo ağırlığında bir ölü caretta caretta buldu. Balıkçılar, kaplumbağayı canlandırmak için suni teneffüs uyguladı ancak başarılı olamadılar. Durum ilgili ekipler tarafından bildirildi.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılar Sabri Akkaya ve Uğur Altınsoy, kıyıya vuran 1 metre boyunda, 50 kilo ağırlığında ölü caretta caretta buldu.

Tekirdağ Malkara'dan Geliboyu'ya bağlı Bolayır köyü sahiline balık tutmaya giden Sabri Akkaya ve Uğur Altınsoy, kıyıda hareketsiz haldeki deniz kaplumbağasını gördü. Caretta caretta türü olduğu anlaşılan kaplumbağayı sudan çıkaran Akkaya ve Altınsoy, nefes almadığını fark edince suni teneffüs yaparak 30 dakika boyunca hayata döndürmeye çalıştı. 1 metre boyunda ve 50 kilo ağırlığında olduğu tespit edilen kaplumbağa, tüm uğraşlara rağmen yaşama döndürülemedi. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

'CANLANDIRMAK İÇİN BAYAĞI UĞRAŞTIK'

Sabri Akkaya, kaplumbağayı kurtaramadıkları için çok üzüldüklerini belirterek, "Bizler Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden Gelibolu'nun Bolayır köyüne halk plajına balık tutmak için ailelerimizle birlikte buraya geldik. Oltalarımızı denize attık, o sırada balık tutmayı beklerken kıyıya doğru dalgalar eşliğinde büyük bir kaplumbağanın geldiğini gördük. Kıyıya vurduğunda caretta caretta türü deniz kaplumbağası olduğunu anladık. Oksijensiz kaldı diye suni teneffüs yaptık, canlandırmak için bayağı uğraştık ama sonradan öldüğünü anladık. Yaşatırız diye ümidimiz vardı ama umduğumuz gibi olmadı, zaten geldiğinde ölüydü. Durumu hemen 112 ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdik. Yaklaşık 1 metre boyunda ve yaklaşık 50 kilo ağırlığındaydı. Neden öldüğünü anlamadık. Bu durum bizi çok üzdü. Keşke yaşatsaydık" dedi.

Ekiplerin ölü caretta carettayı bölgeden aldıkları belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Türkiye'nin ünlü hamburger markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü hamburger markası konkordato ilan etti
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Polise diklenip devamında dövmeye çalışan şahsın sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.