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Gaziosmanpaşa Belediyesi gece yarısı özel mülke dozerlerle girip yerle bir etmeye çalıştı

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da belediye ekipleri, 700 kişilik düğün öncesi faaliyet gösteren bir organizasyon firmasına ait özel mülke dozerlerle girip yerle bir etmeye çalıştı. Firma yetkilileri yaşadıkları mağduriyeti Haberler.com'a anlattı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da düğün organizasyonları düzenleyen New World isimli bir firma 31 Mart seçimlerinin ardından büyük bir mağduriyet yaşamaya başladı.

İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan ve vergisini yıllardır düzenli olarak ödeyen firma, gösteri, kongre, ticari fuar ve benzeri etkinlikler organize ederek yüzlerce vatandaşa hizmet ediyordu.

SÖZLEŞME TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

Ancak yerel seçimlerde belediyenin AK Parti'den CHP'ye geçmesiyle firmanın Ekim 2026'da bitecek olan sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi ve mekan mühürlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri gece yarısı özel mülkü yıkmaya çalıştı

BELEDİYEDEN GECE YARISI OPERASYONU

Belediyenin asıl hamlesi ise geçtiğimiz günlerde bir gece yarısı operasyonuyla geldi. Akşam saatlerinde 700 kişilik bir düğün etkinliği öncesi mekanın girişine barikat kuran ekipler içeriye girişleri engellemek istedi.

Düğün sahiplerinin toplanarak dozerler yardımıyla barikatları kaldırıp masa kurmasının ardından gece yarısı belediye başkan yardımcısının da katıldığı bir operasyon gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri bu kez iş makineleriyle yolu paramparça edip mekanı yıkmak istedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri gece yarısı özel mülkü yıkmaya çalıştı

FİRMA YETKİLİLERİ HABERLER.COM'A KONUŞTU

Söz konusu olaya ilişkin görüntüler ortaya çıkarken New World firması yetkilileri yaşadıkları mağduriyeti Haberler.com'a anlattı. Yetkililer şu ifadeleri kullandı; "Sözleşmemizin bitim tarihi ekim 2026 ancak belediye sözleşmemizi tek taraflı fesih ederek bizi buradan çıkartmak istiyor.

Talebimiz; Biz burada dünya kadar yatırım yaptık ve düğün salonu işletiyoruz. Sattığımız düğünler de hep ileri tarihli düğünlerdir. Takdir edersiniz ki düğün sahipleri salon kiralama işlerini hep öncesinden alıyorlar. Şimdi böyle bir durum olursa gerek müşterilerimiz ve gerekse biz büyük mağduriyet yaşayacağız. Talebimiz sözleşme süremizin sonuna kadar orada kalmaktır.

Biz sayın başkandan bir kaç defa randevu istedik ancak başarılı olamadık. Gopaş A.Ş. Genel Müdürü ise başkanın bizi buradan çıkarmak istediğini söyledi."

Gaziosmanpaşa Belediyesi gece yarısı özel mülke dozerlerle girip yerle bir etmeye çalıştı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEvvab:

lan o kazıdığınız asfalt babanızın malı mı. bu CHP kadar ülkesine zarar veren başka bir parti var mı acaba

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Haber YorumlarıKerbela:

Kaçak garanti

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Haber YorumlarıHalil Arin:

Kaçak varsa yıkacak kardeşim ak parti göz yumuyordu diye kaç tane insan öldü bu ülkede biliyormusun adamlar görevini yapıyor milleti kışkırtmayın siyasi değil bu işler herşeyin kanunu nizamı var yap uygula sıkıntı yok

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Haber YorumlarıSonby Erdm:

kimbilir hangi yandaşa peşkeş çekmişlerdi

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Haber YorumlarıErcan Sıtkı:

Evvap -akp nin yıktığı sattığı fabrikaları unuttun galiba

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Haber YorumlarıOzancan Kaya:

Ne kadar tarafsız bi habercilik

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Haber YorumlarıSeyit sari:

Adamların 2026 ya kadar izni varsa belediye başkanı cebinden tazminat versin yıksın. Devletin cebinden para verilmesin birilerinin keyfini yerine getirmek için.

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

chp li baskan icindeki yandasi cikartarak kendi yandasina verseydi 72 yasinda dededen babadan bir chp olarak ilk önce ben elestirirdim, demekki ortada uygunsuz bir durum varki orasi yikiliyor, ayrica burasi muz cumhuriyeti degil baskanla görüsme yerine bir yamukluk varsa yönü belli adalete niye bas vurmuyorlarda buralarda destek ariyorlar.

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