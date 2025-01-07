Gassal Adil Savaş: Mesleğimi duyan insanların davranışları değişiyor

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan "Gassal" dizisi, dikkatleri gassalların üstüne çekerken meslekleri nedeniyle karşılaştıkları zorlukları da gündeme getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Gassal Adil Savaş, gündelik yaşantılarında kendilerine yönelik yaklaşımları ve yorumlardan duydukları rahatsızlığı anlattı. Gassallık mesleğini 17 yıldır yaptığını ve bu mesleği sevilmeden icra etmenin güç olduğunu belirten Adil Savaş, her gün onlarca ölüyü yıkadıklarını, fiziksel dayanıklılığın yanı sıra psikolojik dayanıklılığın da mesleklerinde önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Mesleğe ilk başladığı yıllarda, uyumakta ve yemek yemekte zorluk çektiğini zamanla alışarak işini çok sevdiğini aktaran Savaş, ölünün yakınlarına en zor günlerinde destek olmanın kendilerini manevi açıdan mutlu ettiğini ifade etti.

"MESLEĞİMİ SÖYLEDİĞİMDE İNSANLARIN DAVRANIŞLARI DEĞİŞİYOR"

Savaş, toplumda gassallık mesleğinin "Tabii"de yayınlanan dizi ile gündeme geldiğini, işlerine yönelik bu ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Genel olarak toplumda gassallığın korku objesi olarak görülmesinden rahatsızlık duyduklarını aktaran Savaş, "Gasilhane dışında gündelik yaşantısında mesleğinden herhangi birisine bahsederken tedirginlik yaşıyorum. İnsanlarla konuşurken mesleğimi söyleyip söylememe noktasında çok kararsız kalıyorum. Bazen ne meslek yapıyorsun diye sorarlar, ben o an ne diyeceğimi bilemiyorum. Gassalım dediğimde insanlar ürperiyor, davranışları değişiyor. Cenaze yıkayan, son durak geliyor akıllara çekiniyorlar." şeklinde konuştu.

"HEM DÜNYA HEM DE AHİRET İÇİN GÜZEL İŞ"

Savaş, kendilerine gelen tepkilerin dizi sayesinde bir nebze azaldığını, hatta gassallık mesleğine duyulan ilginin arttığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü; "İnsanların gassallığa bakışı zaman zaman rahatsız edebiliyor ancak bu zamanla kırılacak. Bir iş yerinde veya fabrikada çalıştığınızda emeğinizin karşılığını maaşınızla alıyorsunuz. Bizler ise hem emeğimizin karşılığını hem de cenaze sahiplerinin hayır dualarını alıyoruz. İnsanlar yakınlarını yıkadığımız zaman 'Allah razı olsun' diye dua ediyor. Hem dünya hem de ahiret için güzel iş. Yapabilen herkese tavsiye ediyoruz."