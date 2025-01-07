Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Gassal Adil Savaş: Mesleğimi duyan insanların davranışları değişiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlk olarak "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleriyle gündeme gelen ardından büyük bir izleyici kitlesine erişen "Gassal" dizisi gassalların meslekleri nedeniyle karşılaştıkları zorlukları da gündeme getirdi. 17 yıldır bu mesleği icra ettiğini belirten Adil Savaş, "Gassalım dediğimde insanlar ürperiyor, davranışları değişiyor. Cenaze yıkayan, son durak geliyor akıllara çekiniyorlar" dedi.

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan "Gassal" dizisi, dikkatleri gassalların üstüne çekerken meslekleri nedeniyle karşılaştıkları zorlukları da gündeme getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Gassal Adil Savaş, gündelik yaşantılarında kendilerine yönelik yaklaşımları ve yorumlardan duydukları rahatsızlığı anlattı. Gassallık mesleğini 17 yıldır yaptığını ve bu mesleği sevilmeden icra etmenin güç olduğunu belirten Adil Savaş, her gün onlarca ölüyü yıkadıklarını, fiziksel dayanıklılığın yanı sıra psikolojik dayanıklılığın da mesleklerinde önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Mesleğe ilk başladığı yıllarda, uyumakta ve yemek yemekte zorluk çektiğini zamanla alışarak işini çok sevdiğini aktaran Savaş, ölünün yakınlarına en zor günlerinde destek olmanın kendilerini manevi açıdan mutlu ettiğini ifade etti.

Gassal Adil Savaş: Mesleğimi duyan insanların davranışları değişiyor

"MESLEĞİMİ SÖYLEDİĞİMDE İNSANLARIN DAVRANIŞLARI DEĞİŞİYOR"

Savaş, toplumda gassallık mesleğinin "Tabii"de yayınlanan dizi ile gündeme geldiğini, işlerine yönelik bu ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Genel olarak toplumda gassallığın korku objesi olarak görülmesinden rahatsızlık duyduklarını aktaran Savaş, "Gasilhane dışında gündelik yaşantısında mesleğinden herhangi birisine bahsederken tedirginlik yaşıyorum. İnsanlarla konuşurken mesleğimi söyleyip söylememe noktasında çok kararsız kalıyorum. Bazen ne meslek yapıyorsun diye sorarlar, ben o an ne diyeceğimi bilemiyorum. Gassalım dediğimde insanlar ürperiyor, davranışları değişiyor. Cenaze yıkayan, son durak geliyor akıllara çekiniyorlar." şeklinde konuştu.

Gassal Adil Savaş: Mesleğimi duyan insanların davranışları değişiyor

"HEM DÜNYA HEM DE AHİRET İÇİN GÜZEL İŞ"

Savaş, kendilerine gelen tepkilerin dizi sayesinde bir nebze azaldığını, hatta gassallık mesleğine duyulan ilginin arttığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü; "İnsanların gassallığa bakışı zaman zaman rahatsız edebiliyor ancak bu zamanla kırılacak. Bir iş yerinde veya fabrikada çalıştığınızda emeğinizin karşılığını maaşınızla alıyorsunuz. Bizler ise hem emeğimizin karşılığını hem de cenaze sahiplerinin hayır dualarını alıyoruz. İnsanlar yakınlarını yıkadığımız zaman 'Allah razı olsun' diye dua ediyor. Hem dünya hem de ahiret için güzel iş. Yapabilen herkese tavsiye ediyoruz."

Gassal Adil Savaş: Mesleğimi duyan insanların davranışları değişiyor

Gassal Adil Savaş: Mesleğimi duyan insanların davranışları değişiyor
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Yaşam
img

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
img

Şakir Paşa'nın gerçek torunu diziye konuk oluyor!
img

Cem Yılmaz, kırık lamba çıkışı için özür diledi
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

dandik bir dizi bu gassal muhabbetini gündeme getirdi sanki asırtlardır insanlar otomatik makinelerde yıkanıp gömülüyor ne olay ne cırt pırt konular

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

AB ve diğer bazı gelişmiş ülkelerde Krematoryumlar faaliyette. Gassal ihtiyacı doğmuyor yani

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıAlkurt:

Erdem, sen şu gassal haberleri yayınlama bence.. Milletin ölüsünü rahat bıraksınlar Gaassal haberlerinin veya filimlerinin amacı insanları korkutmak, sindirmek bir yerlere üye edip para toplamak.milletin sirtindan gecinmek..vs

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkartal pençesi:

cokmu korktun lo korksanda sinsende sanada vakti geldiğinde tikayacaklar pamuğu ölümü hatırlattığı için bellki tirsmissin para toplamayı o diziyle nasıl bagdastirdin her canlı mutlak ölümü tadacaktır sen önce kendini bir sorgula ben ne götüreceğim o tarafa diye insanlar seni kuryarmayacak o tarafta malın mülkünde olmayacak parayada ihtiyacın olmayacak sen bunları düşün

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBerk Temizkan:

ne alaka gg

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAlkurt:

Kuran'da ölü yıkama ayeti yoktur..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Neden bu meslekten rahatsız oluyolar ki kendi ölüsünü yıkayan ailelerde var ne yani ölü kalkıp kendini mi yıkayacak elbet biri yıkayacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı? Memur ve emekli refah payı alacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.