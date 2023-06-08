Türk çiftin Fransa'da dünyaya getirdiği dördüz bebekler sadece 1 saat hayatta kalabildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinden çalışmak için Fransa'nın Strazburg şehrine giden Ahmet ve Sümeyye İşbaz çiftinin dün sabah saatlerinde ikisi kız dördüz bebekleri dünyaya geldi. Sezaryenle dünyaya gelen bebeklere Muaz, Zeyd, Safiye ve Halime isimleri verildi. Ancak, dördüzler doğumdan yaklaşık 1 saat sonra yaşamını yitirdi.

CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GETİRİLDİ

İşbaz çifti, doyasıya kucaklarına alamadıkları dördüzlerinin cenazelerini, memleketleri Aydın'ın Nazilli ilçesine getirdi. Altıntaş Mahallesi'ndeki Koca Camii'nde dördüzler için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine dördüzlerin babası Ahmet İşbaz, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı.

CENAZE TÖRENİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenazede Ahmet İşbaz'ın, dördüzlerinin tabutlarını taşıması ise görenlerin yüreğini dağladı. Dördüzlerin cenazeleri ayrı ayrı kılınan namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.